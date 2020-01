Tourisme durable : Auguste Mbappe Penda exalte le tourisme Camerounais à l’échelle internationale :: CAMEROON

Le Conseil National des Chargeurs du Cameroun organise du 28 au 30 janvier 2020 les 7èmes Assises Internationales du Tourisme Responsable et Durable.

Le Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun, Auguste Mbappe Penda n’a ménagé aucun effort pour donner une coloration particulière à ces Assises de la Culture et du Tourisme responsable et durable.

Il a en effet convié les experts nationaux et internationaux des différents domaines liés au tourisme. Les institutions nationales et partenaires au développement, les collectivités territoriales décentralisées, les promoteurs de la Culture et du tourisme, les ONG, les Offices régionaux de tourisme, les investisseurs et organismes de financement, les acteurs privés nationaux et sous régionaux du tourisme et de la Culture d’Afrique Centrale, de l’Ouest et de l’Europe ; sont présents auxdites Assises qui se tiennent au Musée Maritime de Douala.

Haut patronage

Fort de ce qui précède, le Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maigari ne s’est pas fait prier pour parrainer ces Assises. Il s’est fait représenter pour la circonstance par le Pr Angéline Florence Ngomo, Secrétaire Générale dudit Ministère.

Cette dernière, dans son allocution, a vivement remercié le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, pour son implication sans failles dans le développement du tourisme et de la culture camerounaise. Elle a également fait un clin d’œil au Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des Loisirs ; au Ministre des Arts et de la Culture et au Président de l’ONG Tourisme Sans Frontière, Monsieur Marc Dumoulin. Selon Mme Florence Ngomo, ce sont ces hautes personnalités qui promeuvent sans cesse le Tourisme et la Culture au Cameroun et à l’étranger.

La représentante du Ministre d’Etat, Ministre du Tourisme et des Loisirs a chaleureusement félicité le Directeur Général du Conseil National des Chargeurs du Cameroun, Monsieur Auguste Mbappe Penda qui, a travaillé sans répit pour lesdites Assises Internationales se tiennent au Cameroun.

Plaidoyer pour la formation

Mais bien avant l’intervention de Mme Angéline Florence Ngomo, le public s’est régalé du mot de bienvenue du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala, sous le regard attentif du Consul Général de France à Douala.

Le Prince Emmanuel Ngassa Happi qui est intervenu en sa qualité de Président exécutif de la Fédération Inter Etats des Syndicats des Agences de Voyages et de Tourisme a attiré l’attention des pouvoirs publics sur le fait qu’un Code des investissements propre au secteur du tourisme manque encore à l’appel. Il a également plaidé pour que les acteurs du secteur du Tourisme et de la Culture soient davantage formés. Le Prince Alexandre Kum’a Ndumbe III, Fondateur de la Fondation Afric Avenir International est intervenu après le Prince Ngassa Happi et s’est longuement appesanti sur l’aspect historique du tourisme mondial.

Le Dg du CNCC a précisé que : « Les objectifs de ces Assises visent à évaluer les enjeux de développement liés au tourisme durable. Il est donc question d’initier des réflexions en vue du développement du Tourisme dans les pays émergeants et de déclencher un éveil de tous les acteurs de la chaine de tourisme ».

Les 7èmes Assises Internationales du Tourisme responsable s’articulent autour de plusieurs tables-rondes ; lesquelles sont animées par des professionnels de renoms du secteur touristique. Elles prennent fin jeudi 30 janvier 2020 à 12h avec le lancement de la Journée Internationale des Guides de Tourisme par l’Association des Guides de tourisme du Cameroun (AGTCà sur le thème : Contribution à la durabilité et à l’emploi.