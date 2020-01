CAMEROUN :: Foumbot-Douala: Le calvaire des voyageurs :: CAMEROON

Ils font face, entre autres, aux frais de transport exorbitants, la surcharge et le ramassage des clients en plein voyage.

La situation est déplorable pour le voyageur qui part de Foumbot, à destination de Douala. Comme l'indique l'affluence dans les gares routières de cet arrondissement du département du Noun, depuis un certain temps.

Le voyageur est obligé de débourser la somme de 5000 Fcfa des frais de transport pour accoster à bord d’un véhicule. Entre temps, celui-ci doit aussi faire face à la pression des chargeurs. Ces derniers dictent leur loi en imposant à chaque passager le paiement d’une somme de 500 Fcfa par colis. « Supposons que tu possèdes deux petits sacs de voyage. Tu dois payer 6 000 Fcfa. Avec ce genre de mentalité où va le Cameroun, vraiment si vous voulez que les choses changent, vous devez aussi changer votre mentalité, et être un peu honnête», lâche Antoine Ntiéche, un passager à bord d'un car. Pour lui, en effet, au coût du transport qui n'est même pas déjà respecté, s'ajoute aussi le paiement des petits bagages, un peu comme si on devait désormais se déplacer les mains vides.

D'autres encore, se plaignent du fait qu'il y a des tabourets et bancs partout au milieu des bus: «trop c'est trop. Parfois, il est très difficile de bouger et on s'en sort avec des crampes et la fatigue, une fois à l'arrivée», entend-on se plaindre des passagers. Dès lors, les délégués des transports compétents sont interpelés, de même que les promoteurs d’agences de transports afin qu’ils mettent fin à de telles pratiques.