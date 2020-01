CAMEROUN :: L'élève qui a tué son Prof de Mathématique vient d'être arrêté :: CAMEROON

L'élève Bisse Ngosso Brice qui a assassiné son professeur de Mathématiques au lycée de Nkolbisson dans le 7 ème Arrondissement de Yaoundé, vient d'être arrêté.

Nos informations indiquent qu'après avoir mortellement poignardé son professeur de Mathématiques, l'adolescent criminel a pris la poudre d'escampette.

Les dernières nouvelles font état de ce que les forces de l'ordre qui étaient à ses trousses, sont parvenues à mettre le grappin sur lui. Ce dernier se terrait au domicile familial au quartier Oyomabang à Yaoundé.

A l'origine de l'incident tragique, une histoire de téléphone manipulé en classe.

Selon des témoins, l'élève Bisse Ngosso Brice, 15 ans, et en 4 ème Espagnol au lycée classique de Nkolbisson, pianotait sur son téléphone pendant le cours de Mathématiques, lorsqu'il a été interpellé par son professeur. Njoni Tchakounte Maurice (Voir photo en dessous) le jeune professeur de 26 ans demande à l'élève de lui remettre le téléphone afin. que ce dernier soit remis à l'administration, selon la réglementation en vigueur.

Devant le refus, l'indifférence et le mépris de l'élève, l'enseignant s'avance et tente d'obtenir l'appareil par force. L'élève s'interpose, et sort un objet comparé à un compas, et qu'il plante violemment sur la poitrine de son enseignant.

Le jeune professeur de Mathématiques est sonné, et il baigne dans une mare de sang. Panique totale. Le tueur se sauve. Les enseignants arrivent, et le professeur poignardé est mis dans un véhicule. Direction, CHU de Yaoundé.

Les urgentistes se mobilisent pour sauver cette précieuse vie ( professionnelle) qui ne fait que commencer. Seulement, Monsieur Njoni Tchakounte Maurice qui est en cours d'intégration à la Fonction publique, a trop perdu du sang, et ne respire plus que par à coup. Il meurt malheureusement.

En route pour une visite de travail à Douala la capitale économique du Cameroun, la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, aux dernières nouvelles, aurait changé de programme, et pris la route du lycée classique de Nkolbisson où de nombreux cadres de son service étaient déjà.

Quant à l'élève assassin, sa cavale n'aura duré que quelques heures. Il vient d'être arrêté à son domicile du quartier Oyomabang à Yaoundé.

