CAMEROUN :: Pénurie des CARNETS DE TITRE FONCIER: La COMICODI interpelle le Premier Ministre :: CAMEROON

Monsieur le Premier Ministre, En vous renouvelant ma haute et fraternelle considération, je me fais un devoir, d’éveiller votre attention, sur les graves interrogations des populations, concernant la pénurie depuis plusieurs mois, des carnets de titre foncier.

Cette situation déplorable, contribue lourdement à discréditer le climat des affaires dans notre pays.

En effet c’est toute la politique de consécration et de sauvegarde des titres de propriété qui est en jeu, d’autant plus par ailleurs qu’en temps normal, la procédure d’obtention de ce document fait déjà l’objet de moult tracasseries, désagréments et autres manœuvres à mettre au registre de la corruption.

Aussi, c’est avec impatience que nous attendons de connaître les effets des instructions que vous donnerez aux responsables compétents.

Avec nos vœux multiformes de succès pour la nouvelle année./.