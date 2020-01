Alexandre Beziaud, nouveau directeur général de la banque SCB Cameroun :: CAMEROON

Il a été nommé hier mercredi 8 janvier 2020. Ancien directeur général de Société Générale du Cameroun, le français de 45 ans était à la tête de de la Société commerciale de Banques filiale du groupe bancaire marocain Attijariwafa bank.

Alexandre Beziaud, va sûrement ramener son expérience acquise dans ses nombreux postes précédents.

Il faut dire que c'est un Ingénieur diplômé en Systèmes avancés qui prend la tête de cette banque forte d'un capital de 10,54,milliards. Ce manager qui a fait ses classes à Technische Universität München en Allemagne entre autres grandes écoles, indique sur un réseau social professionnel avoir été Directeur des marchés Entreprise et Institutionnel chez Groupe Crédit du Nord, Vice Président de la filiale Crédit du Nord auprès de Banque Laydernier SA. Ancien Inspecteur chez Société Générale (France), ce très discret et sobre patron est plus connu au Cameroun pour son passage à la tête de Société Générale Cameroun.

Dans ses nouvelles fonctions de directeur de la SCB, il prend la place du marocain Mohamed Mejbar, qui lui laisse de nombreux défis en cette nouvelle année 2020. C’est le cas de la large vulgarisation de la nouvelle réglementation des changes en zone CEMAC, une mission qu’il a jusque-là implémenter.