CAMEROUN :: 2,7 milliards pour moderniser Bafoussam :: CAMEROON

Un budget réaliste et ambitieux. Les grands conseillers de la Communauté urbaine de Ba- foussam réunis en session ordinaire ont voté récemment une enveloppe de 2,7 milliards de Fcfa pour l’exercice 2020. Cette séance du conseil était présidée par le préfet de la Mifi, Chaïbou. Le délégué du gouvernement auprès de la CUB, Emmanuel Nzete, a présenté les grands axes du programme de la Communauté en 2020. Il a rappelé que la Communauté urbaine fait partie des 30 collectivités territoriales décentralisées sélectionnées par le ministère de la Décentralisation et du développement local devant s’arrimer au budget programme dès 2020. Des experts sont venus appuyer la CUB dans l’élaboration des textes à cet effet.

Le budget de 2,7 milliards de Fcfa contient quatre programmes. Le premier consiste à améliorer l’offre des services sociaux de base. Le deuxième programme concerne la promotion du développement économique et la protection de l’environnement. Le troisième programme entend promouvoir la citoyenneté, la culture, les sports et l’appui à la jeunesse. Le dernier programme s’articule autour de la gouvernance et l’administration locale. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Cette enveloppe budgétaire est en hausse de 34 millions de Fcfa par rapport au précédent. Une augmentation qui se justifie par l’application dès 2020 des nouveaux taux de bou- tique conformément à la loi portant fiscalité locale.

Le préfet de la Mifi s’est réjoui de voir la CUB s’arrimer désormais au budget programme qui se veut un budget dynamique. « Les agents communaux sont désormais interpellés. Les exigences sont fortes sur le terrain. Les gens attendent des écoles, des routes, des centres de santé. Il faudra donc améliorer leurs conditions de vie indépendamment des chapelles politiques », a martelé le chef de terre.