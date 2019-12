AFRIBOBO : une plateforme qui veut rendre les entrepreneurs camerounais BOBO :: CAMEROON

« AFRIBOBO.COM est né avec la ferme conviction de soutenir la croissance des PME camerounaises notamment les entrepreneurs qui se lancent souvent avec de très petits investissements». C’est en ces mots que s’est exprimé Jules NDAM, co-fondateur de cette nouvelle plateforme de commerce électronique qui a vu le jour au pays des Lions Indomptables.

Tous ceux qui ont pensé que la mise en veille des activités de JUMIA (première licorne et première entreprise tech listée à la bourse de New York) était la fin du commerce électronique au Cameroun avaient tort, au contraire c’est une nouvelle ère qui s’annonce aussi bien pour les clients que pour d’éventuels investisseurs. Depuis l’annonce de l’arrêt des activités de ce géant panafricain, l’on observe une émulation avec la création de plusieurs plateformes au Cameroun. Parmi les plus ambitieuses, on peut citer AFRIBOBO.COM, un site qui veut aider les entrepreneurs à se développer rapidement.

Nous avons rencontré les deux fondateurs de ce nouveau bébé dans la ville de Douala et c’est avec un sourire qu’ils ont accepté de raconter les secrets de ce projet que nous souhaitons voir réussir. Pour les deux jeunes qui se sont mis en ensemble pour écrire cette page du e-commerce, la plateforme veut soutenir le développement des entreprises locales, des entrepreneurs qui sont souvent en mal dans leurs activités. Elle veut également proposer le plus large éventail de produits à l’ensemble des populations du territoire national. « Nous avions cette idée depuis de nombreuses années, mais il fallait prendre le temps pour trouver les bons paramètres et surtout les bons partenaires afin de ne pas rater notre entrée. Aujourd’hui je pense que nous sommes prêts et c’est avec un bonheur immense que nous lançons notre projet » déclarait Adelaïde KUISSEU, co-fondatrice de la plateforme. Pour elle comme pour son partenaire, le service viendra combler un vide laissé par JUMIA.

Les objectifs assignés à la plateforme

Rendre le maximum d'entrepreneurs camerounais "Bobo" Soutenir l'entrepreneuriat au Cameroun en offrant une visibilité et un marché national et international. Permettre aux internautes

Camerounais de trouver des biens et services (large possibilité de choix) près de chez eux simplement et en quelques clics

AFRIBOBO.COM est une plateforme de petites annonces différente de JUMIA qui était une place de marché. Elle met en relation des vendeurs sur l’ensemble du territoire avec les millions de camerounais présents sur internet. Elle propose des services comme la vente et la location de véhicules, des appartements meublés et des maisons en location, de l’emploi pour les chômeurs, de l’électroménager, du mobile et de nombreux autres produits du quotidien. Découvrez en exclusivité les offres de la plateforme en cliquant sur le lien www.afribobo.com

Des fondateurs à la dimension du projet!

Pour un tel projet, il fallait des hommes et femmes de métier, des personnes qui ont voix au chapitre et qui ont déjà une expérience pour ne pas fermer boutique très tôt.

JULES NDAM : CO-CEO

Après une formation universitaire dans les sciences, les mathématiques et l’informatique, c’est dans les métiers du web que Jules va se lancer pour le début de sa carrière. Il va tout d’abord poser ses valises chez ASTRA SARL, une structure de…… où il évoluera jusqu’au poste de responsable commercial. 3 ans plus tard, le jeune très ambitieux va regarder ailleurs et c’est chez APLUS DEVELOPMENT qui s’installera comme Sales manager. Il y restera 3 ans avant de continuer son aventure ailleurs. Il rejoint alors le leader des petites annonces au Cameroun, AFRIBABA où il passera 2 ans comme sales manager et après le rachat d’AFRIBABA.CM par JUMIA, il va rejoindre l’aventure du géant où il occupera le poste de Head of sales pour le compte de sa plateforme de petites annonces, JUMIA CLASSIFIEDS. Il y passera juste un an avant que ses managers lui proposent une nouvelle fonction toujours en relation avec les vendeurs chez JUMIA.CM où il passera un an.

Après la mise en veille des activités de Jumia au Cameroun, il décide cette fois de se lancer comme fondateur aux côtés d’une partenaire de longue date. Il propose un service qui selon lui, a le mérite d’être adapté aux besoins locaux.

Nina Adelaide KuisseuEpse NDJOUCHEU: Co-CEO

Tout comme son partenaire Jules, Adelaïde est une vraie passionnée du commerce électronique et des nouvelles technologies. Elle a fait partie de la première cuvée du site AFRIBABA.CM où elle a servi avec honneur. Sa passion pour les petites annonces est née progressivement après une belle et rayonnante expérience entre 2015 et 2017 dans une entreprise de petites annonces à l'époque le N° 1 au Cameroun" afribaba.cm ",

Son séjour dans cette entreprise lui a permis, selon elle, de rencontrer des personnes très réalistes et surtout trop motivantes à l'instar de son partenaire et Co-CEO actuel ; mais également de découvrir qu’elle avait un penchant pour le digital et pour l'entrepreneuriat.

L’arrêt des activités de JUMIA a été une alerte qu’elle n’a pas voulu ignorer.