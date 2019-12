Douanes camerounaises: Place à CAMCIS :: CAMEROON

Les responsables de l'administration douanière de la région du littoral ont présenté en fin de semaine dernière le nouveau système informatique de la douane camerounaise qui sera appliqué dès janvier 2020.

Cameroon Customs information Systèm (CAMCIS) c'est le nom de cette dernière trouvaille des douanes camerounaises. Celle- ci arrive dans un contexte où le Cameroun ayant conclu l'accord sur la facilitation des échanges avec l'organisation mondiale du commerce, accord visant a voire les différents gouvernements simplifier les procédures douanières et de garantir une plus grande transparence des règles commerciales, s'est donné pour ambition a travers la signature d'un mémorandum d'entente entre les douanes camerounaises et coréennes et d'un contrat de partenariat public-privé entre le gouvernement camerounais et la société coréenne CAMPASS, de réaliser un pas de géant dans la modernisation des douanes camerounaises, inspiré de l'expérience des douanes coréennes par la mise en place d'un nouveau système informatisé de gestion dématérialisée de ses activités douanières dénommé CAMCIS.

il faut dire que CAMCIS vient remplacer SYDONIA++ qui était une application conçue à l'origine pour des besoins statistiques. Malgré le développement de fonctionnalités supplémentaires sur demande de l'administration douanière, SYDONIA++ a démontré sa faiblesse dans la prise en charge des procédures de dédouanement.

CAMCIS qui arrive ,se veut un système de dédouanement électronique qui intègre l'ensemble de la procédure de dédouanement, il raccourcit considérablement les délais nécessaires pour effectuer les procédures en matière d'importation, d'exportation en même temps qu'il securise davantage les droits et taxes de douanes.

Le système CAMCIS se différencie de ses prédécesseurs car celui-ci est plus adapté au contexte camerounais. Il faut rappeler que dans le cadre de sa mise en oeuvre, plusieurs missions coréennes ont séjourné au Cameroun à l'effet de recueillir les besoins précis des douanes camerounaises sur la base desquels des développements ont été réalisés.

CAMCIS entre en vigueur donc dès janvier 2020 au grand bonheur des partenaires de la douane qui voient en cette application un grand bond qualitatif qui vient résoudre plusieurs problèmes par eux rencontré au cours des procédures douanières.