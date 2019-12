CAMEROUN :: Sonara : Le management de Jean Paul Simo Njonou contesté :: CAMEROON

Certains personnels de cette raffinerie, à travers une lettre ouverte destinée au président de la République, Paul Biya dénoncent le management du directeur général et le contrat de consultant signé à son conseiller technique à la retraite.

Il y aurait donc du rififi au sein de la Société nationale de Raffinage du Cameroun (Sonara). Certains personnels de l’unique raffinerie du Cameroun ne seraient plus en odeur de sainteté avec leur top management, notamment, le directeur général, Jean Paul Simo Njonou. En effet, selon certaines indiscrétions, l’ambiance y serait maussade et le climat délétère depuis l’incendie survenu le 31 mai 2019. Une partie du personnel et les dirigeants de l’entreprise se regardent en chiens de faïence et le rendement en prendrait un sacré coup. Ces personnels, souffle-t-on, viennent d’adresser une lettre ouverte à la haute attention du président de la République à l’effet de dénoncer le management qualifié selon eux « d’approximatif », du DG Jean Paul Simo Njonou.

Ces personnels pointent du doigt l’ordre de faire arrêter des cadres de la direction financière pour justifier le retard de paiement des polices d’assurances des unités, ceux-ci, précise-t-on, n’ont jamais regagné leurs postes après leur libération et leur non inculpation par le conseil de discipline. Mais aussi, la dissolution de la commission de renouvellement des polices d’assurances au profit des négociations directes avec Activa, susceptibles des retro commissions. Surtout, ces personnels dénoncent le contrat de consultant signé au conseiller technique à la retraite, Albert Dikoume, le 15 octobre 2019. Ce contrat, indique-t-on, qui donne les pleins pouvoirs à ce consultant d’assister la Sonara dans l’exécution de l’administration fiscale pour le contrôle ponctuel, des vérifications de comptabilité et des contrôles douaniers, entre autres, est d’une durée 6 mois, renouvelable à compter de sa date de signature.

Le montant de ce contrat serait de 9 millions de Fcfa à payer au consultant pour services fournis, les déplacements à l’intérieur et à l’étranger sont payés de 150 000 à 350 000 Fcfa. Bien plus, le DG de la Sonara aurait signé au consultant, le 16 octobre 2019, une lettre de mission en application de ce contrat qui demande à ce dernier d’accompagner la Sonara dans l’accomplissement de l’adoption des comptes 2018; la préparation du budget programme 2020-2022 et la gestion et le suivi des activités fiscales de l’entreprise au détriment de l’expertise interne, etc., toutes choses que dénonce ce personnel. En rappel, c’est le 14 janvier dernier lors d’un conseil d’administration extraordinaire, tenu à Limbe que Jean Paul Simo Njonou a été désigné DG de la Sonara. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Une feuille de route claire et précise lui avait été déroulée par le ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba. Ainsi, au lendemain de la mise en service des nouvelles unités de raffinage, il devait prendre toutes les dispositions utiles pour rendre la matière première, à savoir le brut, disponible afin de capitaliser ces travaux de modernisation.

Ce qui avait précisé le Minee appelait beaucoup de management, de proactivité dans la maintenance de ce nouvel outil de production et de transparence dans la quête des équilibres financiers de l’entreprise. La capacité de production installée de la Sonara étant largement au-dessus des besoins du marché national, Gaston Eloundou Essomba invitait par conséquent le nouveau top management à travailler d’arrache-pied pour conquérir de nouveaux débouchés. Ce qui nécessitait un esprit de marketing pointu et plus d’agressivité dans toutes les actions concourant à maîtriser les coûts de production de la raffinerie.