CAMEROUN :: Yaoundé : Deux enfants meurent dans un puits d'eau. :: CAMEROON

Samedi tragique pour deux familles de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Deux enfants tombent dans un puits d'eau et meurent. Il s'agit de deux petits garçons âgés respectivement de quatre et de cinq ans. Selon des témoignages, ces derniers jouaient à la poursuite, lorsqu'ils sont tous deux tombés dans un puits d'eau en construction, et non couvert.

La scène se déroule samedi dernier, au quartier Nkometou à Yaoundé au Cameroun.

Les populations appellent à l'arrestation du propriétaire du puits, lequel a eu l'idée insensée de laisser un puits en construction ouvert, dans une zone peuplée de beaucoup d'enfants.