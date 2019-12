ÉTATS-UNIS :: OKHF FOUNDATION RECOMPENSE SES DONATEURS. :: UNITED STATES

Pour sa 10ème édition ce soir à Atlanta, le CTO s'est voulu pragmatique. Dire merci du suivi, de l'accompagnement tout au long des 10 ans de combat contre la misère et la pauvreté en Afrique subsaharienne.

S'il y' a eu des sourires dans plusieurs orphelinats, c'est en partie grâce à des âmes sensibles, des personnes de cœurs qui mettent de leur temps, leur énergie et surtout les moyens financiers pour faire reculer la pauvreté et la misère dans plusieurs orphelinats au Ghana, Sénégal, Cameroun, Tchad, Namibie etc...

Tout une soirée a donc été consacrée dans la magnifique salle de fox théâtre en plein cœur d'Atlanta pour la circonstance.

Ce soir, sera consacré au 10eme anniversaire de la fondation avec la participation de l'icône musicale Petit Pays venu tout droit du Cameroun et plusieurs invités Européens et Américains.

La fondation OKHF qui célèbre ses 10 ans aujourd'hui apporte depuis plus de 10 ans un soutien financier aux orphelinats en Afrique subsaharienne.