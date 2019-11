CAMEROUN :: Les services SMS de GTS-Infotel Cameroon supendus, il s’en remet aux Pouvoirs Publics

Nous portons à la connaissance de notre clientèle et du public que les Opérateurs mobiles MTN & ORANGE ont suspendu sans préavis et sans l’accord préalable du Régulateur (ART), nos interconnexions SMS respectivement les 13 et 15 Novembre derniers pour un différend commercial. Ceci est d’autant plus surprenant que nous étions en cours de discussion avec chacun d’eux en vue de la signature de conventions d’interconnexion tel que recommandé par l’ART dans le cadre d’une procédure de tentative de conciliation engagée depuis le mois de décembre 2018, et curieusement suspendue.

Pour rappel, GTS-Infotel fut créée en 2002 afin de répondre à un des principaux objectifs visés par la réforme du secteur des télécommunications engagée depuis 1998 au Cameroun, et relatif à la participation des opérateurs économiques privés nationaux, surtout dans le domaine de la libéralisation des services à valeur ajoutée (SVA). C’est ainsi qu’elle obtient la toute première licence de services de télécommunications à valeur ajoutée depuis 2002, mais fut contrainte d’exercer les activités de Fournisseur SVA.

Nonobstant l’obtention d’un titre transitoire de licence en 2015 puis d’un titre formel de licence en 2017 sous le même régime de l’Autorisation que les opérateurs mobiles concessionnaires, ceux-ci n’ont toujours pas reconnu GTS-Infotel dans son statut d’opérateur alternatif de réseau SVA basé sur des numéros virtuels à préfixe 8 d’identification des entreprises et de leurs services audiotex accessibles à l’ensemble des abonnés mobiles. La mise en place de cette offre aurait permis de répondre aux multiples besoins d’accès mobile de plus de 1000 Fournisseurs de services TIC incluant les Startups et plus de 200 Fournisseurs SVA déclarés à l’ART, qui ne peuvent pas s’interconnecter directement à chaque opérateur mobile.

Cette situation nous fait subir un manque à gagner considérable à cause du refus non motivé des opérateurs mobiles concessionnaires d’établir des conventions d’interconnexion Voix/SMS/USSD avec GTS-Infotel, tels que prévus par la loi.

Aussi, dans le cadre actuel de développement de services Audiotex d’entreprise se limitant au Bulk SMS dont le marché est largement dominé par les agrégateurs SMS internationaux et les SIMBox, et compte tenu des conditions d’exploitation imposées par chaque opérateur mobile, nous avons le regret d’informer notre aimable clientèle de la fin de nos activités de Fournisseur SVA à compter de ce jour, et nous nous excusons pour le désagrément causé.

Toutefois, nous réitérons notre appel aux Pouvoirs Publics pour que notre statut d’opérateur alternatif de réseau SVA de type Audiotex soit clarifié en vue d’un règlement dans les meilleurs délais du différend nous opposant aux opérateurs mobiles concessionnaires.

D’autre part, fort de notre convention d’interconnexion signée il y’a plus de 2 ans avec CAMTEL, l’opérateur historique, nous mettons tout en œuvre pour introduire prochainement dans le marché camerounais notre réseau Mobinawa, le réseau support de la digitalisation des services de communications mobiles professionnelles, facteur de réussite de la transformation digitale des Entreprises et des Administrations.

Dr.-Ing. Pierre-François KAMANOU

Fondateur GTS-Infotel Cameroon