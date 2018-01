CAMEROUN :: COALITIONS AU SEIN DE Lâ€™OPPOSITION : Le jeu dâ€™intÃ©rÃªts sâ€™intensifie :: CAMEROON

CAMEROUN :: COALITIONS AU SEIN DE L’OPPOSITION : Le jeu d’intérêts s’intensifie :: CAMEROON Après l’appel d’Albert ndzongang à la mutualisation des forces, la rencontre secrète entre Kamto et Akere Muna, c’est autour d’Hameni bieleu de proposer ses services au natif du sud- Ouest.

UNE CORRESPONDANCE non datée signée du président du Comité directeur national de l’Union des forces démocratiques du Cameroun – Ufdc -, Dr Hameni Bieleu Victorin, explique fort à propos cette intention. En effet, la lettre voile à peine la proposition que fait le président de l’Ufdc à rejoindre le courant politique fédéraliste mené par Me Akere Muna. Dans celle-ci, on peut lire aisément : « j’ai suivi avec un grand intérêt votre dernière intervention à l’émission de Canal2 international au cours de laquelle vous donniez votre vision et annonciez votre projet pour notre pays. Cette vision rencontre sur de nombreux points celle de l’Union des forces démocratiques du Cameroun ».

Une vision commune qui cache mal l’intention de fusion à laquelle, veulent aboutir les deux hommes. Ce d’autant plus que ces derniers, depuis de longues dates, ont partagé les idéaux « de l’Union pour le changement » et dont la tête de proue n’était autre que Ni John Fru Ndi. Pour convaincre son destinataire, Hameni Bieleu confesse que « je suis pour ma part un fédéraliste convaincu qui au référendum de 1972 avait voté contre l’avènement de la République unie… ».

Posture, croit-il, qui fait de lui l’homme idéal pour oeuvrer aux côtés du « candidat de la cause anglophone », Akere Muna. Il lui avoue d’ailleurs son soutien indéfectible et celui de tous les militants de l’Union des forces démocratiques du Cameroun et ce, en dépit de la tenue d’un débat en interne pour trancher sur la question. « En attendant que les hautes instances de l’Ufdc avalisent cette option, je vous assure, Maître, que les militants et les militantes de l’Ufdc sont dès à présent en ordre de bataille pour mener le Mouvement à la victoire de l’élection présidentielle cette année », certifie-t-il.

Seulement, l’auteur de la lettre a laissé sur leur faim, ses partisans et l’opinion nationale sur son éventuelle candidature à cette élection présidentielle. Mais dans les rangs de l’Ufdc, il se susurre que Hameni Bieleu préfère s’allier à Me Akere Muna dont il croit le programme politique acquis à la cause du peuple. Il s’agit donc pour cette frange, d’un jeu de calculs d’intérêts et de positionnement personnel. Car depuis un temps certain, l’Union des forces démocratiques du Cameroun est inexistante dans le paysage politique national.

Sa côte de popularité que l’on dit au plus bas, ne lui permet pas de faire cavalier seul lors des prochaines élections, affirme un de ses proches. Reste si le clan Muna va considérer cette offre.