France-Cameroun-Diaspora: MAÃŽTRE VALERIE FOFOU PROMU 6e DAN DE KARATE ET JIU-JITSU A AMIENS CE 14 DECEMBRE 2017

France-Cameroun-Diaspora: MAÎTRE VALERIE FOFOU PROMU 6e DAN DE KARATE ET JIU-JITSU A AMIENS CE 14 DECEMBRE 2017 Maître Valérie Fofou est initié aux arts martiaux (karaté, shotokan) dès l’âge de trois ans, à l’âge de douze ans il obtient sa première ceinture noire et première Dan à Kribi au Cameroun. En 1997, il devient champion du Cameroun à Douala en juniors & cadets et se qualifie, l’année d’après il atterrit en Espagne pour se perfectionner, en 2001, il devient champion de Catalogne.

Entré au Club MASK d’Avignon en France avec Maître Dominique Valero, il participe au championnat du Monde en juniors et cadets et obtient la médaille de bronze.

En 2004, il gagne le tournoi Ope, international à Marseille, ainsi que le tournoi de Hetet Cup.

En 2005, il est champion de karaté contact à Paris.

En 2006, il est champion du Monde par équipe avec l’équipe de France.

Dès 2007, il s’intéresse aussi au Jiu-jitsu et au kickboxing

Ce 14 Décembre 2017 il obtient son 6 e dan décerné par Maître Frederick Bourgoing chez qui il s’entraîne à Amiens en France, retrouvez les images de cet entrainement sur ce lien : https://www.facebook.com/pg/CitesicTv/photos/?tab=album&album_id=1614154278643460