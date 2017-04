CAMEROUN :: Aéroport : Perturbations dans le trafic :: CAMEROON La finalisation des travaux de réhabilitation de la chaussée aéronautique entraîne des changements sur certains horaires du 10 au 25 avril.

#JacobMbargaso Dès ce lundi 10 avril 2017, des perturbations de trafic sur certains créneaux horaires vont être observées à l’aéroport international de Douala. Selon des informations obtenues par CT hier du directeur de cet aéroport, Jacob Mbargaso, il est question de décaler les vols prévus du matin jusqu’à midi (plus précisément, « de 3h59 à 11h59, heure locale »), de midi à 4h du lendemain.

Cette modification devrait être valable de ce jour au 17 avril prochain. Et du 17 au 25 avril, la tranche d’indisponibilité sera ramenée de 4h à 8h, afin de réduire autant que possible l’impact de ces changements sur les compagnies aériennes. M. Mbargaso tient à faire la différence entre la fermeture d’un aéroport, cas de figure dans lequel les vols sont entièrement déroutés ailleurs, et la perturbation de trafic.

Selon notre source, il est question de finaliser les travaux de réhabilitation de la chaussée aéronautique – débutés en 2015 – notamment au niveau de la piste. Au programme de cette phase, la réfection complète de l’aire de retournement des avions de la piste 30. Il faut aussi refaire le traçage au sol (le marquage sur la piste). « La piste étant neuve, elle prend rapidement de la gomme des roues. C’est comme avec une nouvelle route : les freinages y laissent des traces », indique Jacob Mbargaso. Les marques (blanches) sont donc moins visibles, « et cela a fait l’objet de plaintes de la part d’équipages », ajoute-t-il.

Autre chantier à mener, la viabilisation de tout le système de drainage souterrain de la piste. L’année dernière, pendant la réhabilitation, notamment la phase des 21 jours de travaux, beaucoup de regards sont apparus bouchés. Le problème lié à l’écoulement des eaux doit donc être également réglé. « Toutes ces décisions ont été prises après des réunions de concertation avec les compagnies aériennes », relève le directeur de l’aéroport international de Douala. La validation des créneaux horaires applicables dès ce jour s’est donc faite de commun accord.

« C’est la dernière phase des travaux de réhabilitation en cours », conclut Jacob Mbargaso.