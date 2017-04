CAMEROUN :: Bafoussam : La grève des commerçants n’était qu’un canular :: CAMEROON Annoncé pour durer trois jours, le mouvement d’humeur s’est achevé brusquement.

#LeMouvementDhumeur Le mouvement d’humeur des commerçants de la ville de Bafoussam, entamé le 3 avril 2017, a été assimilé à un ‘‘poisson d’avril’’ de mauvais goût. Car la farce, arrivée trop tard dans la nuit du 2 avril alors que l’évènement était caduc, est aussitôt morte de sa propre mort. L’ambiance est redevenue habituelle.

Sur place, des langues qui se délient estiment que c’est une supputation : «Quelques individus mal intentionnés et non identifiés ont voulu créer une psychose à travers des tracts ventilés nuitamment, question de rapprocher Bafoussam aux autres villes qui vivent dans une situation délétère», explique un commerçant qui a requis l’anonymat. Au marché ‘‘A’’, par exemple, grand pôle de convergence des populations, la sérénité est revenue.

Toutes les boutiques ont les, à côté des étals qui accueillent un grand monde. Des commerçants vaquent paisiblement à leurs occupations. Les clients et autres badauds ne sont pas en reste dans cette mouvance canularesque. «C’est une bombe. Et nous pensons qu’il faut ouvrir une enquête pour déterminer quels sont les véritables commanditaires de ces tracts et les interpeler. Je le dis parce que nous sommes très souvent informés à temps et nous réunissons pour nous organiser, afin de savoir la conduite à tenir. Il n’y avait rien de tout cela cette fois-ci», explique un autre.

Qui dénonce d’ailleurs l’attitude fuyarde des chefs de blocs et de soi-disant associations des commerçants et même des éventuels syndicats des commerçants et consommateurs qui ont été dupés. Pour ce commerçant qui a ouvert le premier jour, même les médias sont tombés dans le piège de ces grévistes véreux.

«Il y aurait eu connivence quelque part. Mais, la méthode adoptée par les grévistes a été bancale», suppose-t-il. Malgré tout, l’échec de cette grève n’est pas loin du signe avant-coureur d’une situation latente. Ce qui en appelle à certains commerçants malins de payer leurs impôts pour ne pas voir leurs magasins placés sous scellés, pour cause de la détention des marchandises non déclarées.