Hugo Broos : “Je ne veux pas quitter le Cameroun” :: CAMEROON Le sélectionneur des Lions Indomptables s’est exprimé hier au sortir de la réunion au ministère des Sports.

#CamerounJusquenFévrier Quel discours avez-vous tenu lors de cette réunion ?

Premièrement il est vrai qu’il ne s’agissait que d’un repas retardé à Bruxelles. Mais, ce retard a perturbé la préparation de ce match (face à la Guinée Conakry, ndlr). J’ai voulu mettre les pendules à l’heure. C’est à dire que pendant un an, on a bossé pour arriver au sommet avec ces joueurs. Et je remercie une fois de plus le président de la Fécafoot et le ministre des Sports, pour les efforts qu’ils ont fait lors des mois précédents.

Avec ce qui s’est passé en Belgique, j’avais peur que l’on retombe de nouveau dans les problèmes d’avant. J’ai peut-être exagéré. J’ai peut-être humilié le peuple camerounais. Je présente mes excuses pour cela. On a fait de grands efforts pour arriver là. Il nous faut des efforts encore plus grands pour rester au sommet. Tout le monde doit être conscient que nous devons pousser la charrue du même côté et surtout oublier ses propres intérêts. Tout a été dit et dès aujourd’hui, on peut désormais se concentrer sur le côté sportif.

Avez-vous postulé pour d’autres sélections ?

Si je devais quitter le Cameroun, je l’aurais fait depuis. Le fait qu’il y ait tant d’intérêt à mon égard est tout à fait normal. Nous avons gagné la Coupe d’Afrique des nations. Nous sommes la meilleure équipe d’Afrique. Nous sommes au sommet du football africain et c’est évident que des pays et des clubs à la recherche d’un entraîneur, pensent à Hugo Broos. Je suis toujours en contrat avec le Cameroun jusqu’en février 2018.

S’il y a des pays qui me veulent, qu’ils fassent des propositions. Je ne veux pas quitter le Cameroun. Il n’y a aucune raison qui me pousserait à le faire aujourd’hui. J’ai déjà parlé d?une prolongation de contrat avec le président de la Fécafoot. Je suis prêt à me mettre à table. Oublié mon départ, et surtout ce qu’on écrit et dit sur moi sur le fait que je postule pour des fédérations ou des clubs. C’est du grand mensonge. Ce sont des gens qui me contacte et non moi qui postule. Je me concentre sur le Cameroun et les défis du mois de juin (Coupe des Confédérations, ndlr,) et septembre (éliminatoires Coupe du Monde 2018 ndlr,) et la Can en 2019 au Cameroun.