Cameroun,32ème anniversaire du Rpdc : Jean Claude Mbwentchou met Bazou sur le feu des projecteurs :: CAMEROON Le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, représentant du Comité Central dans cette partie du territoire, a célébré avec les siens et de fort belle manière, se joignant ainsi à toute la famille Rdpc du Cameroun et du monde, les 32 ans d’existence du parti des flambeaux.

#JeanClaudeMbwentchou Egal à lui-même, le fils prodige s’est assujetti à la fastidieuse épreuve d’évaluation, ce qui a changé après le dernier rassemblement du 6 novembre 2016. Il a établi le bilan (état des lieux) et a dressé le point en prospective. Le parfait orateur aussi bien en Medumba (langue nationale parlée dans le Ndé) et en français, a fait une annonce choc. Solennellement, l’architecte futurologue, s’engage à augurer des lendemains radieux pour son Arrondissement natal. La sous-préfecture de Bazou qui se trouve actuellement dans un état piteux, n’a guère échappée à la vigilance du ministre. Dans son adresse de circonstance, le patron des villes Camerounaises entend déclencher des pourparlers avec des autorités compétentes pour donner à Bazou, « une sous préfecture noble, digne et élégante ». Faut-il le rappeler, la ville de Bazou classée parmi les villes les plus propres de la Région de l’Ouest, prix décerné en Janvier 2017 lors du traditionnel concours organisé par le Gouverneur de la Région du même nom, doit cette consécration de par des joyaux édifices qui fondent sa beauté et sa fierté. L’on peut citer entre autres sa case communautaire, son hôtel de ville, sa tribune place des fêtes, son télé centre multifonctionnel, la résidence du sous-préfet, sa logistique de sécurité et de maintien de l’ordre, et bien d’autres.

Après la promesse ferme du ministre, les populations de Bazou qui l’ont démesurément scandé, se font déjà une petite idée de ce que peut être leur future sous préfecture. De toutes les façons, en attendant l’ouvrage, la joie s’est installée de ce côté. « C’est la fleur qui manquait dans notre beau jardin. Comme d’habitude, Sah Ngo Nap Ngo (le bâtisseur de la cité, comme l’on l’appelle communément) a encore frappé un grand coup, il a su toucher nos cœurs, il ne cesse jamais de nous surprendre avec ses idées », a reconnu un président de sous section du centre ville de Bazou.

De l’ordonnancement

Prenant la parole en dernier, le ministre a instruit de maintenir la paix dans les rangs du Rdpc, contexte collant d’ailleurs comme un gant aux doigts puisque le thème de la célébration choisi est, « tous derrière le Président Paul Biya pour la consolidation de l’unité, d’intégration nationale et de la paix sociale, gages du vivre ensemble camerounais dans l’harmonie et la performance économique durable ». Avant, une prière œcuménique a été prononcée par des hommes de Dieu de plusieurs obédiences, les discours de Benoit Tankeu, Tchagna Jacqueline Love, Djadja Flaubert, respectivement président, présidente et président des sections Ndé-ouest du Rdpc, de l’Ofrdpc et de l’Ojrdpc, ont pris la parole pour énumérer les faits d’armes du parti crée en 1985 à Bamenda. D’une seule voix, tous ont tenu à exprimer leur gratitude au Président de la République pour la réélection de Niat Njifenji Marcel au prestigieux poste de président du Sénat. Ouvrant le bal des allocutions, Yactchoua Tounoukeu Jérôme, maire de la Commune de Bazou a souhaité la bienvenue à toutes les forces vives de l’Arrondissement ainsi et surtout aux militants et sympathisants du Rdpc. Le premier magistrat de la municipalité a demandé aux uns et aux autres d’y passer quelques jours supplémentaires, questions de découvrir les merveilles de la Commune dont il dirige avec maestria.

Au rang des forces vives, l’on a vu en bonne place, les autorités administratives conduites par Oumarou Haman Wabi, Préfet du Ndé, Tanyi Akwo Roquecegnol, sous préfet de l’Arrondissement de Bazou, des élites aux rangs desquelles Dr Fréderic Djeuhon, Eric Niat, Théophile Kwendjeu, Jules Famawa, Nana Paul Sandjo, pour ce citer que celles là. Après la phase protocolaire ponctuée des prestations artistiques et culturelles, Jean Claude Mbwentchou a été la tête de file d’une parade de soutien àdans les artères de la ville.

Face à la presse, le Minhdu s’est une fois de plus appesanti sur des questions de paix sociale, le défi étant de maintenir Bazou, « bastion imprenable du Rdpc », surtout que des échéances électorales arrivent en grandes enjambées, a-t-il rappelé.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean Claude Mbwentchou a réussi son meeting du 32ème anniversaire du parti dont il est l’un des grands cadres.