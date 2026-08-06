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© Camer.be : La rédaction
- 06 Aug 2026 10:43:21
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Cameroun - Mokolo : le pont qui change la vie de tout un quartier
Pendant des années, la saison des pluies isolait Koudekwékwe. Depuis le 5 août 2026, un nouveau pont relie enfin ce quartier de Mokolo au reste de la ville. (149 caractères)
Mokolo tourne une page : un nouveau pont désenclave le quartier Koudekwékwe
Pendant longtemps, franchir certains passages du quartier Koudekwékwe relevait du défi quotidien. Aux premières pluies, les habitants savaient à quoi s'attendre : des chemins boueux, des trajets rallongés, parfois des routes tout simplement impraticables. Cette réalité appartient désormais au passé.
Le 5 août 2026, les autorités locales ont officiellement remis à la population un nouveau pont construit dans le cadre du projet PROLOG, financé par la Banque mondiale. Une infrastructure modeste en apparence, mais dont l'impact sur la vie quotidienne des riverains s'annonce considérable.
Un pont, plusieurs urgences résolues
Selon les autorités municipales, cet ouvrage répond à trois besoins majeurs : sécuriser les déplacements pendant la saison des pluies, faciliter les échanges économiques entre les zones jusque-là séparées, et améliorer l'accès aux services essentiels santé, éducation, commerce.
« Ce pont va reconnecter le quartier au reste de la ville », a indiqué un responsable municipal lors de la cérémonie de remise, selon les informations disponibles. (Citation présentée avec prudence, source non nommée précisément à ce stade à vérifier auprès de la mairie de Mokolo.)
Le PROLOG, un projet d'envergure pour les infrastructures locales
Ce nouveau pont s'inscrit dans le cadre plus large du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (PROLOG), un programme soutenu par la Banque mondiale qui vise à renforcer les infrastructures urbaines dans plusieurs municipalités camerounaises. Mokolo, ville de l'Extrême-Nord régulièrement confrontée à des défis d'accessibilité pendant la saison des pluies, figure parmi les localités bénéficiaires.
Pour la Municipalité de Mokolo, ce projet s'intègre dans une dynamique plus large de développement urbain, avec l'ambition d'améliorer durablement les conditions de vie des populations.
Ce que cela change concrètement pour les habitants
Au-delà du symbole, les retombées attendues sont très concrètes :
- Des trajets plus rapides et plus sûrs, même en pleine saison des pluies
- Un accès facilité aux marchés et aux activités économiques
- Une meilleure connexion aux centres de santé et aux établissements scolaires
- Une intégration renforcée du quartier Koudekwékwe dans le tissu urbain de Mokolo
Et maintenant ?
Si ce pont marque une avancée saluée par la population, il illustre aussi les besoins persistants en matière d'infrastructures dans plusieurs quartiers de Mokolo et, plus largement, de la région de l'Extrême-Nord. Les autorités locales n'ont pas communiqué, à ce stade, sur d'éventuels projets similaires à venir dans d'autres zones enclavées de la ville.
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