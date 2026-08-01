Cameroun - Achta Toko Njoya : « Notre force, c'est la solidarité »

Achta Toko Njoya, milieu des Lionnes et joueuse du Real Madrid, analyse la victoire contre le Mali et se projette sur le Ghana : « Notre force, c'est notre solidarité. »

Après le succès 2-1 face au Mali, la milieu de terrain camerounaise Achta Toko Njoya livre un message de maturité et de détermination. Entre solidarité collective, respect du Ghana et ambition personnelle, elle dessine les contours d’une équipe prête à rugir au Maroc.

À 20 ans, Achta Toko Njoya n’a pas le regard d’une débutante. Elle a celui d’une patronne. Titulaire en club au Real Madrid Femenino, elle est la métronome des Lionnes Indomptables. Après avoir éteint les ardeurs maliennes, elle se tourne déjà vers le Ghana, l’un des favoris de la compétition. « Nous comptons bien nous préparer et tout donner pour sortir de là avec le sourire ». Son discours, entre humilité et ambition, révèle l’état d’esprit d’une équipe qui ne veut plus rien laisser au hasard.

Une entrée en lice réussie pour les Lionnes

Le Cameroun a parfaitement lancé sa CAN féminine 2026. Mercredi 29 juillet, les Lionnes Indomptables ont dominé le Mali 2-1 au Stade Larbi Zaouli de Casablanca. Portée par un doublé de Marie Gisèle Ngah Manga but dès la 14e minute puis penalty victorieux en seconde période l’équipe camerounaise a montré de solides garanties.

Mais derrière la lumière des buteuses, une joueuse a dicté le tempo de la rencontre : Achta Toko Njoya. Omniprésente dans l’entrejeu, elle a impressionné par sa qualité technique, sa vision du jeu et ses transmissions précises. Une prestation discrète dans les statistiques, mais essentielle dans l’équilibre collectif.

« Nous avions en face de nous une équipe malienne très bien organisée »

Interrogée après la rencontre, la milieu de terrain camerounaise a livré une analyse lucide. Consciente de la difficulté de l’opposition, elle a estimé que la différence s’était faite dans l’efficacité offensive :

« Nous avions en face de nous une équipe malienne très bien organisée. Le Cameroun a simplement été un peu plus efficace devant les buts ».

Un constat humble qui ne masque pas la satisfaction d’avoir rempli l’objectif : prendre les trois points pour aborder la suite avec confiance.

« Notre force, c’est notre solidarité »

Pour Achta Toko Njoya, la véritable force des Lionnes Indomptables ne réside pas uniquement dans leurs qualités techniques, mais surtout dans leur cohésion :

« Notre point fort, c’est notre solidarité et l’amour qu’il y a entre nous. Le fait de pouvoir compenser ce que notre coéquipière ne fait pas, c’est ça qui fait notre force ».

Un discours qui résonne comme une promesse : cette équipe camerounaise, marquée par l’absence à la précédente CAN, est animée par un état d’esprit collectif rare.

Le Ghana dans le viseur

Déjà tournée vers le prochain défi, la milieu de terrain n’a pas caché son respect pour le Ghana, qu’elle considère comme l’un des poids lourds du continent :

« Concernant le Ghana, c’est une équipe qui fait partie des favorites en Afrique. Elles comptent parmi les quatre meilleures. Nous comptons bien nous préparer en sachant que c’est une très bonne équipe, et tout donner pour sortir de là avec le sourire ».

Un duel au sommet qui s’annonce décisif pour la qualification en quarts de finale.

« J’ai joué simple et efficace »

Interrogée sur sa propre prestation, Achta Toko Njoya a affiché une grande humilité :

« Pour ma part, j’ai joué simple et efficace. J’ai suivi les consignes du coach. Avec le groupe, nous comptons rester solidaires surtout, et Dieu fera le reste ».

Une formule qui résume la philosophie de cette joueuse : le travail, la discipline et la foi. Des valeurs qui lui ont permis de gravir tous les échelons.

Un parcours fulgurant : de Sa’a au Real Madrid

Née le 8 juillet 2005 à Yaoundé, Achta Toko Njoya a fait ses premières armes à Éclair Football Filles de Sa’a avant de rejoindre le CD Getafe Femenino en Espagne en 2023. En juin 2026, le Real Madrid Femenino a officialisé sa promotion en équipe première pour la saison 2026-2027.

Cette ascension fulgurante récompense une saison 2023/2024 où elle s’était imposée comme une titulaire régulière avec la réserve madrilène : 26 apparitions, 5 buts. Son sérieux, sa capacité d’adaptation et ses qualités techniques ont convaincu les responsables du club espagnol.

« Je tiens à tout donner pour ne pas avoir de regrets »

Au-delà du collectif, Achta Toko Njoya a dévoilé son objectif personnel pour cette CAN :

« Individuellement, je tiens à tout donner pour ne pas avoir de regrets ou de remords après cette compétition ».

Une détermination qui illustre la maturité de cette jeune joueuse de 20 ans, déjà considérée comme l’une des meilleures milieux de terrain du continent.

Cap sur le Ghana

Les Lionnes Indomptables affronteront le Ghana ce dimanche dans le groupe D de la CAN féminine 2026. Un choc qui servira de test crucial pour évaluer les réelles ambitions de titre de cette sélection camerounaise.

Portée par une Ngah Manga déjà en pleine réussite et une Toko Njoya impériale dans l’entrejeu, l’équipe camerounaise dispose de solides motifs d’optimisme. La solidarité et l’amour du maillot, chers à la milieu de terrain, seront les clés d’une performance qui pourrait faire basculer la compétition.

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