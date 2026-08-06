Cameroun - Absence de Paul Biya : le malaise gagne les chancelleries

Le 7 juin dernier, Paul Biya quittait le Cameroun pour ce que la présidence décrivait comme un « court séjour privé en Europe ». Plusieurs semaines plus tard, le chef de l'État camerounais n'est toujours pas rentré à Yaoundé. Et dans les capitales partenaires du pays, l'inquiétude prend le pas sur la discrétion habituelle.

Une lettre qui en dit long

Selon des informations rapportées par Jeune Afrique, un État européen aurait adressé une correspondance à la présidence camerounaise pour obtenir des précisions sur l'état de santé de Paul Biya. La réponse reçue, décrite comme vague et dépourvue d'éléments concrets, n'aurait pas rassuré les diplomates à l'origine de cette démarche inhabituelle.

Cet épisode illustrerait, selon les mêmes sources, un malaise plus large qui gagnerait certaines chancelleries en poste à Yaoundé. Plusieurs diplomates seraient convaincus que le président camerounais serait actuellement hospitalisé en Suisse une hypothèse que la présidence camerounaise dément. Ces informations, à ce stade, reposent sur des témoignages de sources diplomatiques non identifiées et n'ont pas été confirmées de manière indépendante.

Le vrai problème : qui décide ?

Au-delà de la question de la durée du séjour que rien dans la Constitution camerounaise ne limite explicitement c'est l'incertitude sur les circuits de décision qui inquiéterait le plus les partenaires du pays. Plusieurs dossiers nécessitant un arbitrage présidentiel seraient ralentis, voire suspendus, faute de certitude sur l'origine réelle des instructions transmises.

Cette situation s'inscrirait dans un contexte de tensions internes croissantes au sommet de l'État. Les chancelleries craindraient de s'engager auprès d'un responsable dont la position pourrait être désavouée quelques jours plus tard par un autre centre de pouvoir concurrent. Résultat : les échanges se poursuivraient avec le ministère des Relations extérieures, le secrétariat général de la présidence et le cabinet civil, mais les dossiers les plus sensibles seraient volontairement mis de côté.

Un doute qui dépasse les frontières camerounaises

Le malaise ne se limiterait pas aux partenaires occidentaux. Il toucherait également certains voisins directs du Cameroun, à commencer par la Guinée équatoriale, où le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo habitué à un dialogue direct avec son homologue camerounais peinerait lui aussi à identifier un interlocuteur fiable à Yaoundé.

Le dossier du corridor ferroviaire reliant Ngaoundéré à N'Djamena illustrerait une dynamique similaire avec le Tchad. Alors que Yaoundé aurait validé en juin un tracé passant par Garoua, Maroua et Kousséri, N'Djamena continuerait de privilégier un itinéraire méridional et refuserait de considérer l'option camerounaise comme définitive. En toile de fond : un doute prêté au président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno sur l'origine réelle de cette proposition, qu'il ne serait pas certain d'attribuer directement à Paul Biya.

Les marchés financiers aussi s'interrogent

Ce climat d'incertitude déborderait sur la sphère financière. Une source au sein d'une agence de notation, basée à Paris, ferait état de sollicitations répétées de fonds d'investissement cherchant des informations sur l'état de santé du président camerounais des demandes difficiles à satisfaire, les autorités suisses n'ayant elles-mêmes qu'une vision limitée de la situation à Genève.

La présidence tente de reprendre la main

Consciente des risques diplomatiques et financiers que cette situation ferait peser sur le pays, la présidence camerounaise chercherait désormais à donner une image d'unité. Selon les informations rapportées, une consigne aurait été transmise depuis Genève aux principaux responsables du palais d'Etoudi : cesser d'exposer publiquement leurs divisions internes.

Rappel : l'ensemble des éléments relatifs à l'état de santé du président, à la répartition réelle du pouvoir à Etoudi et aux rivalités internes reposent sur des témoignages de sources non identifiées rapportés par Jeune Afrique. Ils n'ont fait l'objet d'aucune confirmation officielle de la présidence camerounaise à ce jour.

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