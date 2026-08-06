Cameroun : Kiev en mission pour une coopération tous azimuts et une ambassade

Depuis le 3 août 2026, une délégation ukrainienne est à Yaoundé pour négocier une coopération tous azimuts et ouvrir une ambassade. Drones, engins lourds, résilience : Kiev propose des partenariats concrets.

En pleine guerre, l'Ukraine lance une offensive diplomatique et économique en Afrique. Et le Cameroun est la première tête de pont. Depuis lundi 3 août, une délégation officielle ukrainienne séjourne à Yaoundé pour rencontrer les plus hautes autorités et poser les jalons d'une ambassade.

Alors que le conflit avec la Russie bouleverse les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'Ukraine cherche de nouveaux alliés. Et Yaoundé, porte d'entrée de l'Afrique centrale, devient stratégique. Drones, engins lourds, programme de résilience : la délégation ukrainienne a déjà entamé un marathon diplomatique dans la capitale camerounaise.

Une tournée ministérielle pour « rester debout »

La délégation ukrainienne a commencé fort. Première étape : le Parc National de Matériel de Génie Civil (MATGENIE). Au menu : des possibilités de livraison de matériel technique Caterpillar, d'engins lourds, et une proposition de drones pour surveiller les chantiers dans les dix régions du pays.

Mais le MATGENIE n'est qu'un point de départ. Dans les 48 prochaines heures, le marathon diplomatique continue. Des audiences sont annoncées au MINADER pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, au MINMIDT pour l'industrie et la transformation locale, et dans d'autres départements clés.

L'Ukraine ne se contente pas de proposer du matériel. Elle exporte son « programme de résilience » : l'expertise développée depuis 2022 pour continuer à produire, construire et administrer un pays en temps de crise. Comment faire tenir les infrastructures sous pression. Comment maintenir l'activité économique malgré les pénuries.

Pourquoi le Cameroun ? La réponse tient en trois chiffres

Pourquoi Kiev a-t-elle choisi le Cameroun comme première tête de pont en Afrique ? La réponse tient en trois données clés.

1. Le poids économique. Le Cameroun représente près de la moitié du PIB de l'Afrique centrale. Investir ici, c'est accéder à un marché de plus de 50 millions de consommateurs.

2. L'effet levier. Avec les accords de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), un produit « Made in Cameroon » accède à 1,3 milliard de consommateurs africains. Sans compter les accords avec l'UE et le Royaume-Uni.

3. L'histoire commerciale. Avant la guerre, l'Ukraine était déjà le premier fournisseur du Cameroun en produits en fer, fonte et acier, avec 60,9 milliards de FCFA en 2020. Elle était aussi le 19e partenaire commercial global du Cameroun, avec un déficit commercial de 64,1 milliards de FCFA la même année.

Le conflit a cassé cette dynamique. D'où l'urgence pour Kiev de la reconstruire, mais sur de nouvelles bases : moins de commerce de matières premières, plus de coopération industrielle et technologique.

Vers une ambassade à Yaoundé : un symbole diplomatique fort

Au-delà des contrats, il y a le symbole. L'ouverture d'une ambassade d'Ukraine au Cameroun. Jusqu'ici, les relations bilatérales passaient par des représentations à distance. Avoir une représentation diplomatique à Yaoundé, c'est acter que l'Ukraine prend l'Afrique au sérieux. Et que le Cameroun devient un hub pour toute la diplomatie ukrainienne en Afrique centrale.

Pourtant, le projet traîne depuis 2024. L'Ukraine avait annoncé son intention d'établir une ambassade au Cameroun pour renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du développement de projets. Mais deux ans après l'annonce de Kiev, le Cameroun n'a toujours pas autorisé l'installation d'une ambassade ukrainienne à Yaoundé.

Malgré les relances répétées de l'administration Zelensky, le gouvernement de Paul Biya continue de gagner du temps. Cette mission de la délégation ukrainienne vise donc à débloquer la situation et à concrétiser l'ouverture de la représentation diplomatique.

Une opportunité pour le Cameroun

Pour Yaoundé, cette offensive ukrainienne est aussi une opportunité. Diversifier les partenaires. Attirer des investissements hors des circuits traditionnels. Et bénéficier du savoir-faire d'un pays qui a appris à faire beaucoup avec peu.

Le Cameroun joue sa carte : celle d'un pays stable dans une région instable, avec une volonté affichée d'industrialisation et un nouveau code des investissements très incitatif depuis 2025. L'offre ukrainienne – drones, engins lourds, résilience – tombe à point nommé pour un pays qui cherche à moderniser ses infrastructures et à renforcer sa souveraineté alimentaire.

Une guerre qui exporte ses solutions

Ce qui se joue ici dépasse le cadre bilatéral. L'Ukraine est en train d'exporter sa résilience. Incapable de vendre du blé comme avant, elle vend désormais des drones, de l'ingénierie de crise, de la reconstruction rapide. C'est une stratégie de survie qui devient un modèle économique.

L'offensive ukrainienne ne fait que commencer. Après Yaoundé, d'autres capitales africaines sont dans le viseur. Une certitude : en temps de guerre, les alliances se redessinent. Et l'Afrique, longtemps spectatrice, devient un acteur convoité.

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