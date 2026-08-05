Cameroun - Elections locales à venir: Le Mrc redessine son ancrage sur le terrain

Le parti du Pr Maurice Kamto est en ordre de batailles pour conquérir toutes les communes et tous les sièges de députés de la région de l’Ouest. Après l’Assemblée des structures organisée à Baham, le dimanche 05 juillet dernier par le bureau régional, il est revenu au département du Koung-Khi de se réunir à Bandjoun, le dimanche 19 juillet dernier. Et ce 02 août 2026 à Bafoussam, le département de la Mifi est entré en scène…

Bafoussam : une stratégie de mutualisation des actions entre les trois communes

« Les prochaines échéances électorales représentent une étape importante pour notre parti. Même si nous attendons encore la convocation officielle du corps électoral, notre responsabilité est de préparer nos structures sans attendre. Une organisation bien structurée, des responsables bien formés et des militants mobilisés constituent les meilleurs atouts pour relever les défis qui nous attendent. » Telle est la vision de Alain Foka Mépé, secrétaire du bureau de la fédération départementale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc) dans la Mifi. Il a tenu, le dimanche 02 août dernier, à partager cette perception avec ses amis politiques.

Militant de la fédération communale de Bafoussam Ier et membre du directoire nationale du Mrc, Clémence Sindze, a tenu à être présente à l’Assemblée des structure de la fédération départementale du Mrc dans la Mifi tenu le dimanche 02 aout 2026 dans un hôtel de la ville de Bafoussam. Elle plaide pour une nouvelle approche en matière de mobilisation des ressources humaines et financières dans le cadre de la préparation des prochaines élections municipales et législatives dans le département de la Mifi. Elle engage Alain Foka Mépé, secrétaire du bureau de la Fédération départementale du Mrc dans la Mifi ainsi que les autres membres du bureau placé sous sa responsabilité, à mettre une stratégie de collecte de fonds à l’endroit de tous les militants, et pas seulement des « candidats à la candidature ». Une position partagée par Silas Mouafo, secrétaire de l’unité Mouafo Pierre de Banengo et conseiller au bureau de la Fédération régionale du Mrc à l’Ouest. Celui-ci propose une définition concrète du budget de campagne. Il soutient qu’il n’est point question de naviguer à vue. Une option que ne rejette pas le secrétaire du bureau de la fédération départementale de la Mifi.

Alain Foka Mépé conseille aux uns et aux autres de s’inspirer du modèle de travail effectué au niveau de la commune de Bafoussam II. Une fédération communale tenue par Sayou comme secrétaire de fédération et Jules Honoré Mba en qualité de rapporteur. Celui-ci annonce que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la victoire du Mrc au niveau de cette municipalité.

« Notre rencontre de ce jour n’est pas une simple formalité statutaire. Conformément aux statuts de notre parti, elle constitue un moment privilégié d’évaluation, de réflexion et de planification. C’est l’occasion d’apprécier le travail accompli par nos structures, d’identifier les défis auxquels nous sommes confrontés et de définir ensemble les actions qui permettront de renforcer davantage notre organisation. Le thème retenu, « Des structures fortes et bien préparées pour réussir les élections législatives et municipales dans la Mifi », traduit parfaitement l’esprit qui doit guider nos échanges. Il nous rappelle que les succès électoraux se construisent bien avant l’ouverture des campagnes, grâce à une organisation solide, une mobilisation permanente et une préparation méthodique », argumente Alain Foka Mépé.

Au cours de cette journée de travail, plusieurs communications de grande qualité ont meublé les débats dans l’optique d’approfondir la compréhension du contexte politique, du cadre institutionnel des élections locales, de la cartographie électorale du département de la Mifi, ainsi que des méthodes d’élaboration d’un véritable projet de société communal. Les rapports d’activités et les rapports financiers des coordinations communales ont été, également, examinés afin de mesurer les progrès accomplis et les efforts restant à fournir. Alain Foka Mépé propose aux militants de base de la Mifi : " nos assemblées générales et nos grands rassemblements gagneraient à être accompagnés d’un groupe culturel fédéral, composé de nos militants, de nos jeunes, de nos artistes et de nos sympathisants. La culture est un puissant instrument de mobilisation, d’éducation citoyenne et de cohésion. Elle apporte de la vie à nos rencontres et véhicule nos valeurs autrement que par les discours."

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