Cabale ou vérité ? Badjeck engage des poursuites en France et au Cameroun

Après des années de silence, le Dr-Colonel Didier Badjeck répond enfin aux accusations qui le visent et annonce des poursuites judiciaires au Cameroun et en France.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l'ancien chef de la Division de la Communication du ministère de la Défense affirme être la cible d'une campagne de dénigrement qu'il dit orchestrée depuis plusieurs années. Une prise de parole qui intervient après des mois de tensions autour de son nom.

Didier Badjeck dénonce une « cabale » et annonce des poursuites judiciaires

Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, le Dr-Colonel Didier Badjeck, Directeur général de Cameroon Consulting & Prospective, affirme être la cible d'une campagne de dénigrement qu'il dit orchestrée depuis plusieurs années à son encontre.

Des accusations rejetées en bloc

L'ancien chef de la Division de la Communication du ministère de la Défense rejette l'ensemble des accusations portées contre lui, y compris celles relatives à une présumée affaire d'agression sexuelle. Il qualifie ces accusations de « diffamatoires » et « sans fondement ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte où plusieurs sorties médiatiques récentes, émanant notamment d'un officier en exil, ont mis en cause le colonel Badjeck sur des faits remontant selon ces accusations à 2017. Ces allégations n'ont, à ce jour, fait l'objet d'aucune confirmation judiciaire indépendante.

Des procédures engagées sur deux continents

Le Dr-Colonel Badjeck met en cause plusieurs personnes qu'il accuse d'alimenter cette campagne. Il annonce avoir engagé des procédures judiciaires tant au Cameroun qu'en France, une démarche qui pourrait, si elle aboutit, permettre d'établir la version des faits devant un tribunal plutôt que sur la place publique.

RFI également interpellée

Fait notable : le Dr-Colonel Badjeck indique avoir saisi la direction de Radio France Internationale afin qu'elle examine le rôle présumé de l'un de ses collaborateurs dans la diffusion de ces accusations. Cette démarche place la radio internationale dans une position délicate, entre protection de ses sources et exigence de vérification journalistique.

« Je ne m'exprimerai plus » : la fin annoncée d'une controverse publique

Concluant son communiqué, Didier Badjeck affirme qu'il ne s'exprimera plus publiquement sur ce dossier. Il dit vouloir désormais laisser la justice suivre son cours, tout en poursuivant ses activités professionnelles à la tête de Cameroon Consulting & Prospective.

Cette annonce marque, sur le papier, la fin d'une séquence de communication publique tendue. Reste à savoir si les procédures judiciaires annoncées permettront d'apporter des réponses claires à une affaire qui continue de diviser l'opinion.

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