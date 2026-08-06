Cameroun - Baume François jugé impropre par le LANACOME

Le Baume François, produit phare de la pharmacopée camerounaise, a été déclaré impropre à la consommation par le LANACOME. Non-conformités majeures, risques pour la santé, millions d’usagers concernés.

Le Baume François n'est plus conforme. Le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise (LANACOME), dirigé par le Pr Rose Ngono Mballa, a rendu son verdict : le produit phare de la pharmacopée camerounaise est impropre à la consommation humaine.

Commercialisé à grande échelle sans autorisation de mise sur le marché, le baume du pasteur François Désiré Ekouma Ananga avait pourtant entamé une démarche de normalisation en 2025. Audits d'hygiène, standardisation de la fabrication, contrôles en laboratoire : rien n'y a fait. Les analyses toxicologiques ont révélé des non-conformités majeures.

Pour les millions d'usagers qui l'appliquaient au quotidien, la nouvelle est un coup de massue. Et pour toute la filière des tradipraticiens camerounais, c'est un avertissement sans appel.

LE BAUME FRANÇOIS, UNE RÉUSSITE POPULAIRE

Lancé en 2021 par le pasteur François Désiré Ekouma Ananga, le Baume François est devenu en quelques années un produit incontournable au Cameroun et dans une quinzaine de pays africains.

Utilisé pour traiter divers maux toux, rhume, douleurs articulaires il avait conquis des millions de foyers grâce à son efficacité perçue et son prix accessible.

Son promoteur, un entrepreneur parti d'un capital de 40 000 FCFA, avait réussi à transformer un rêve en un empire commercial. Mais ce succès fulgurant s'est heurté à une réalité : celle de la réglementation sanitaire.

LE VERDICT DU LANACOME : « IMPROPRE À LA CONSOMMATION »

Après des mois de partenariat avec le LANACOME, le verdict est tombé. Les analyses toxicologiques et microbiologiques rigoureuses ont conclu à des non-conformités majeures représentant un risque potentiel pour la population.

Le LANACOME, dirigé par le Pr Rose Ngono Mballa, a officiellement déclaré le produit impropre à la consommation humaine.

Parmi les problèmes identifiés : l'éthanol utilisé dans la formulation serait impropre à la consommation. Les critères de conformité et de sécurité publique indispensables pour valider un produit de santé n'ont pas été atteints.

UNE TENTATIVE DE NORMALISATION AVORTÉE

Conscient des exigences de sécurité sanitaire, le pasteur François Désiré Ekouma Ananga avait lui-même initié une démarche volontaire de normalisation.

Un partenariat stratégique avait été signé avec le LANACOME en juillet 2025 pour auditer ses sites de production, analyser les composants du produit et standardiser sa formulation.

L'objectif était clair : transformer son remède populaire en Médicament Traditionnel Amélioré (MTA) doté d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

Mais les résultats des examens de laboratoire ont douché ces ambitions.

L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS À L'ORIGINE DE L'ALERTE

Cette décision fait suite à une alerte de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, qui dénonçait depuis 2023 la vente d'un produit hors cadre réglementaire.

L'Ordre réclamait l'interdiction pure et simple du Baume François, commercialisé sans autorisation de mise sur le marché ni statut officiel de médicament traditionnel amélioré.

Face à cette menace, le promoteur avait choisi la voie de la normalisation. Mais les analyses n'ont pas validé le produit.

UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE

Au Cameroun, plus de 80 % de la population a recours régulièrement aux plantes médicinales. Mais l'absence de dosage précis et les conditions d'hygiène lors de la fabrication artisanale restent les principaux points de friction avec le corps médical.

Le verdict du LANACOME repose sur des protocoles scientifiques stricts évaluant la toxicité, la stabilité et la pureté microbiologique des produits de santé.

En l'absence de validation, les autorités rappellent que la consommation ou l'application de ce produit expose les usagers à des effets secondaires imprévisibles.

UN COUP D'ARRÊT ÉCONOMIQUE

Au-delà de l'aspect sanitaire, cette déclaration d'impropreté porte un coup très dur au modèle économique développé par le pasteur François Désiré Ekouma Ananga.

Son entreprise, François Santé Sarl, avait bâti sa croissance sur la popularité de ce baume. Vendu dans une quinzaine de pays africains, le produit générait des revenus considérables.

On ignore encore si une reformulation est envisagée ni quel sera le calendrier d'un éventuel retour sur le marché.

UN SIGNAL FORT POUR TOUTE LA FILIÈRE

Ce verdict dépasse le seul cas du Baume François. Il sonne comme un avertissement pour toute une filière de tradipraticiens restée longtemps en marge de la réglementation sanitaire.

La popularité d'un remède, aussi massive soit-elle, ne garantit ni sa conformité ni son innocuité.

Sur un continent où la médecine traditionnelle soigne encore une large majorité de la population, la question posée est immense : comment concilier savoirs ancestraux et rigueur scientifique sans sacrifier l'un à l'autre ?

QUELLE SUITE POUR LE BAUME FRANÇOIS ?

Plusieurs options s'offrent désormais au promoteur :

- Une reformulation du produit pour répondre aux exigences du LANACOME.

- Un recours ou une demande de contre-expertise.

- Le retrait pur et simple du marché.

Le pasteur François Désiré Ekouma Ananga n'a pas encore réagi publiquement à ce verdict. Ses millions d'usagers, eux, attendent des réponses.

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