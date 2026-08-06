Cameroun - Kumba : 22 sauvetages héroïques en 8 heures

Inondations à Kumba : les pompiers de la 206e Compagnie sauvent 22 personnes, dont une victime mordue par un serpent. 100 évacués après 8 heures d'intervention héroïque. (153 caractères)

Le 5 août 2026, Kumba s'est réveillée sous les eaux. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la capitale du département de la Meme, transformant les rues en torrents et les maisons en pièges mortels. Alertés vers 14h30, les sapeurs-pompiers de la 206e Compagnie d'Incendie ont plongé dans ce chaos aquatique.

Pendant huit heures, ils ont bravé la montée des eaux, les courants violents et l'obscurité naissante. Leur mission : sauver ceux que les eaux avaient piégés. Bilan : 22 vies sauvées, près d'une centaine de personnes évacuées. Parmi elles, trois personnes réfugiées sur le toit d'une maison, dont une victime mordue par un serpent, évacuée d'urgence vers l'hôpital régional annexe de Kumba.

KUMBA SOUS LES EAUX : UNE VILLE ASSIÉGÉE

Kumba, ville du sud-ouest du Cameroun située à environ 70 km au nord de Buéa, n'est pas étrangère aux inondations. Mais ce 5 août 2026, la violence des précipitations a dépassé toutes les prévisions.

Les quartiers les plus touchés ? Kumba Town, Malabo Quarter, Meta Quarter et Tchako Street. Des rues entières submergées, des habitations envahies par des eaux sales, des familles entières réfugiées sur leurs toits. La rivière Rugumba, sortie de son lit, a aggravé la catastrophe.

« Les eaux sont montées si vite qu'on n'a pas eu le temps de sortir », aurait témoigné un habitant, selon des sources locales.

14H30 : L'ALERTE ET LE DÉCLENCHEMENT DES SECOURS

À 14h30, l'alerte est donnée. Les sapeurs-pompiers de la 206e Compagnie d'Incendie se préparent. Leur mission : porter assistance aux populations sinistrées, évacuer les victimes et sécuriser les biens.

Mais les conditions sont extrêmes. La montée des eaux rend l'accès à certains quartiers quasi impossible. Les pompiers doivent naviguer dans des rues devenues des rivières, parfois à la nage, parfois à bord de bateaux de fortune.

Pendant huit heures, ils vont se relayer, sans répit, pour atteindre les personnes piégées.

LE SAUVETAGE : 22 VIES ARRACHÉES AUX EAUX

Les opérations de sauvetage ont permis de secourir 22 personnes. Parmi elles, trois personnes réfugiées sur le toit d'une maison. Leurs cris ont alerté les secours. Les pompiers ont dû improviser des passerelles, utiliser des échelles, parfois hisser les victimes à bout de bras.

L'une des victimes, mordue par un serpent dans les eaux troubles, a reçu les premiers soins sur place avant d'être évacuée vers l'hôpital régional annexe de Kumba. Un rappel brutal des dangers cachés des inondations : l'eau stagnante attire les serpents, les insectes et les maladies.

Au total, près d'une centaine de personnes ont été évacuées vers des zones sûres. Des familles entières, des enfants, des personnes âgées, tous ont été mis à l'abri.

LE DANGER SILENCIEUX : LES MORSURE DE SERPENT À KUMBA

Kumba est une zone où les morsures de serpent sont fréquentes. Les inondations aggravent ce risque : les serpents, chassés de leurs terriers par les eaux, se retrouvent dans les rues et les maisons.

La victime secourue ce 5 août a eu de la chance. Les pompiers ont agi vite. Mais dans une région où les méthodes traditionnelles de traitement des morsures sont encore courantes, chaque minute compte.

« Les habitants de Kumba ont besoin d'être éduqués sur le comportement des serpents, les espèces venimeuses et l'importance médicale de ces animaux », soulignent des études locales.

100 ÉVACUATIONS : UNE OPÉRATION D'ENVERGURE

Au-delà des 22 sauvetages, les pompiers ont organisé l'évacuation de près d'une centaine de personnes. Des familles entières, parfois avec leurs biens les plus précieux, ont été transportées vers des zones sûres.

Les opérations ont été menées jusqu'à tard dans la nuit. Dans l'obscurité, avec des moyens limités, les pompiers ont continué à patrouiller, à écouter, à chercher. Leur détermination a sauvé des vies.

UNE RÉGION FRAGILISÉE PAR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les inondations à Kumba ne sont pas un cas isolé. La région du Sud-Ouest est régulièrement frappée par des pluies torrentielles et des glissements de terrain.

L'Observatoire national sur les changements climatiques (ONACC) alerte régulièrement sur les risques d'inondations dans plusieurs localités du Sud-Ouest. Mais les alertes ne suffisent pas. Il faut des infrastructures, des systèmes de drainage, des plans d'urbanisme adaptés.

À Kumba, la croissance rapide et la gestion inadéquate des infrastructures aggravent la vulnérabilité. La diaspora est appelée à s'impliquer dans la transformation environnementale de la ville.

LE VISAGE HUMAIN DE LA CATASTROPHE

Derrière les chiffres :22 sauvetages, 100 évacuations, 8 heures d'intervention il y a des visages.

Celui de la mère réfugiée sur son toit, serrant son enfant contre elle. Celui du pompier, épuisé, qui continue à pagayer dans l'eau sale. Celui de la victime mordue par un serpent, transportée d'urgence vers l'hôpital.

Ces visages, ce sont ceux de la résilience. Face à la furie des éléments, des hommes et des femmes se sont levés. Ils ont sauvé des vies. Ils ont fait preuve d'un courage exceptionnel.

PRÉVENIR POUR ÉVITER LE PIRE

Les inondations du 5 août 2026 à Kumba sont un avertissement. Avec le changement climatique, les pluies extrêmes seront plus fréquentes. Les villes comme Kumba doivent s'adapter.

Cela signifie :

- Investir dans les infrastructures de drainage pour éviter les débordements.

- Renforcer les capacités des sapeurs-pompiers et des services de secours.

- Sensibiliser les populations aux risques et aux comportements à adopter.

- Intégrer la prévention des inondations dans les plans d'urbanisme.

Les pompiers de la 206e Compagnie ont prouvé leur valeur. Mais ils ne peuvent pas tout faire seuls. L'État, les collectivités locales, la société civile : tous doivent agir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp