Cameroun - Badjeck contre Effoudou : la réplique cinglante du colonel

Le colonel Didier Badjeck répond aux accusations du capitaine Effoudou avec une charge violente : « Allez jouer avec vos collatéraux, je peux vous tracer. » Rendez-vous ce soir sur A1.

Le colonel Didier Badjeck ne se taira plus. Après les accusations chocs du capitaine Kenneth Effoudou sur le plateau de « Fauteuil Rouge » tentative de viol, prédation sexuelle, affaire étouffée l'ancien porte-parole de l'armée camerounaise sort de son silence avec une violence inouïe.

« S'il-vous-plaît, je vous ai généreusement accordé de mon temps précieux. Maintenant, allez jouer avec vos collatéraux. » La phrase, publiée sur les réseaux sociaux, est une déclaration de guerre. Badjeck menace de « tracer » Effoudou, l'accuse de cyberharcèlement et le provoque : « Si vous êtes un homme, venez me barrer la route. » Un duel d'anciens officiers, une guerre des clans, une affaire qui embrase le Cameroun. Rendez-vous ce soir à 18h sur la chaîne A1.

L'AFFAIRE QUI SECOUE L'ARMÉE CAMEROUNAISE

Depuis le 25 juillet 2026, le capitaine Kenneth Romuald Effoudou Awussi, ancien chef du bureau de renseignement de l'État-major particulier du président Paul Biya, multiplie les interviews choc depuis son exil européen. Radié des cadres de l'armée le 13 mars 2024 et recherché pour « désertion en temps de paix », il accuse plusieurs hauts responsables.

Parmi ses cibles : le ministre d'État Ferdinand Ngoh Ngoh, qu'il accuse de préparer un coup d'État, et le colonel à la retraite Didier Badjeck, qu'il qualifie de « prédateur sexuel ». Selon Effoudou, Badjeck aurait agressé sexuellement une collaboratrice, Ngobo Olive, dans son bureau au ministère de la Défense en 2017. L'uniforme du colonel aurait été déchiré, une plainte aurait été déposée contre le Mindef, et l'affaire aurait été étouffée.

Le colonel Badjeck, ancien porte-parole de l'armée camerounaise devenu docteur en science politique et vice-président des Jeux mondiaux de la paix, a jusqu'ici opposé un silence stratégique. Jusqu'à aujourd'hui.

LA RÉPLIQUE : « ALLEZ JOUER AVEC VOS COLLATÉRAUX »

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le colonel Badjeck a rompu le silence. Le ton est sans appel :

« S'il-vous-plaît, je vous ai généreusement accordé de mon temps précieux. Maintenant, allez jouer avec vos collatéraux. Vous connaissez si bien ma vie, la vôtre insipide, je ne la connais pas. Je ne veux ni vous voir, ni discuter avec vous. »

Badjeck ne s'arrête pas là. Il menace : « Mais faites bien attention. Je peux vous traçer. » Une référence directe à ses compétences en matière de renseignement lui qui a dirigé la communication de l'armée et a eu accès aux plus hautes sphères du pouvoir.

Il accuse Effoudou de cyberharcèlement et de s'être caché derrière un « faux nom ». Et il le provoque : « Si vous êtes un homme, venez me barrer la route. » Une mise en demeure qui, sur les réseaux sociaux camerounais, a déjà fait exploser les compteurs.

LE MÉPRIS ASSUMÉ : « VOUS N'AVEZ RIEN DANS LA CULOTTE »

La charge du colonel Badjeck ne se limite pas à une réponse défensive. Elle est une attaque en règle contre la personne même d'Effoudou :

« Vous avez pris un faux nom, champion des coups bas, complexé et... n'ayant rien dans la culotte. »

L'insulte, d'une rare crudité, vise à humilier l'ancien capitaine, à le réduire à l'état d'un « complexé » qui se cache derrière des pseudonymes pour attaquer ses supérieurs. Badjeck en rajoute : « Je serai sur la chaîne A1, ce soir à 18h00. Bavez de jalousie, suicidez-vous. »

La provocation est maximale. Le colonel semble vouloir pousser Effoudou à sortir de l'ombre, à abandonner l'anonymat de son exil pour un face-à-face médiatique.

UN DROIT DE RÉPONSE ANNONCÉ

Badjeck ne s'arrête pas à Effoudou. Il annonce également un « droit de réponse » contre Christian Emvolo Emvolo, un analyste dont les récentes déclarations en image ont visiblement exaspéré le colonel.

« Restez connectés car un nouveau droit de réponse sera accordé ce soir sur cette page ainsi que sur youtube à l'endroit du capitaine EFOUDOU qui n'ayant aucune hauteur stratégique pour se livrer à un débat digne dans le respect de la vérité et des canons a décidé de s'enfoncer un peu plus dans la calomnie. »

Badjeck dépeint Effoudou comme un homme « sans hauteur stratégique », incapable d'un débat digne, et le réduit à un instrument au service d'un « auditoire avide de commérages et de destruction des personnes dignes ».

LES QUESTIONS QUI RESTENT

Plusieurs zones d'ombre persistent :

Premièrement, les accusations de tentative de viol portées par Effoudou contre Badjeck n'ont pas été confirmées de manière indépendante. La victime présumée, Ngobo Olive, n'a pas pris la parole publiquement.

Deuxièmement, le colonel Badjeck, en répondant avec une telle violence, risque de se mettre en porte-à-faux. Ses menaces de « tracer » Effoudou et ses insultes (« vous n'avez rien dans la culotte ») pourraient être interprétées comme un excès de zèle, voire une tentative d'intimidation.

Entre les deux, une vérité insaisissable. Et un pays, le Cameroun, qui retient son souffle.

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