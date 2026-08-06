Cameroun - Mokeba Farms : le cauchemar d’une famille emportée par la boue

Glissement de terrain à Limbe : trois membres d’une même famille, dont une femme enceinte, ont péri à Mokeba Farms. Le maire confirme le drame et appelle à la prudence.

Une femme enceinte de 25 ans, une adolescente de 14 ans et une jeune femme de 26 ans : trois vies fauchées par la boue à Mokeba Farms. Le quatrième occupant, grièvement blessé, a été sauvé.

Mais ces chiffres froids cachent un drame bien plus intime : les trois victimes appartiennent à la même famille une femme enceinte de 25 ans, sa fille de 14 ans et une autre femme de 26 ans. Le père, Meh James Duh, a été arraché aux décombres par les secours. Il est vivant, mais il a tout perdu.

LIMBE, UNE VILLE PIÈGE

Située au pied du Mont Cameroun, un volcan actif, Limbe est l'une des villes les plus exposées aux glissements de terrain au Cameroun . Les pentes raides, le sol volcanique et une urbanisation souvent anarchique transforment chaque saison des pluies en épreuve. Depuis plusieurs semaines, des précipitations exceptionnelles saturent les sols .

L'ONACC (Observatoire National sur les Changements Climatiques) avait alerté sur ces risques. Sans que des mesures préventives suffisantes aient été prises .

« La pluie ne s'arrête plus », témoignent les habitants .

LE DRAME CE MATIN-LÀ À MOKEBA FARMS

Mercredi 5 août 2026, aux premières heures. Les pluies torrentielles qui frappent Limbe depuis la veille redoublent d'intensité. Au quartier Mbende (parfois orthographié Mbinde), derrière l'église Deeper Life , une maison de quatre occupants cède.

Un glissement de terrain emporte l'habitation. Des tonnes de boue et de rochers s'abattent sur la structure . Les voisins entendent des cris, puis plus rien .

Dans la précipitation, les riverains s'organisent. Armés de pelles et de pioches parfois à mains nues ils creusent la boue pour tenter de retrouver leurs proches . Les secours officiels pompiers et gendarmerie arrivent ensuite, appuyés par la population .

LE BILAN CONFIRMÉ PAR LA MAIRIE

Dans un communiqué signé du maire de Limbe, Dr Paul Efome L.M. Ngale, la Limbe City Council confirme :

Julie Melanie, 26 ans,

Meh Blessing Duh, 25 ans, enceinte,

Fanny Duh, 14 ans,

ont été retrouvées mortes sous les décombres .

Un quatrième membre de la famille, Meh James Duh, a été secouru et transporté à l'hôpital régional de Limbe. Son pronostic vital n'est pas engagé .

Le maire présente ses condoléances à la famille éplorée et exhorte les habitants à éviter les zones à risque flancs de collines, berges de rivières et plaines inondables. Il encourage également la consultation régulière des prévisions météo.

LA QUESTION QUI FÂCHE : POUVAIT-ON ÉVITER CE DRAME ?

Ce drame n'est pas un cas isolé. Le 11 juillet 2026, six personnes avaient péri dans l'effondrement d'un immeuble à Douala sous des pluies torrentielles . Fin juillet, cinq personnes avaient été tuées et près de 2000 affectées par des inondations et glissements de terrain dans la région .

À Limbe même, en février 2026, une fillette de 5 ans avait été tuée par l'effondrement d'un mur d'école . En avril, deux fillettes avaient perdu la vie de la même manière .

La répétition de ces tragédies interroge : les autorités locales et nationales font-elles assez pour prévenir ces risques ? Le maire de Limbe a promis de poursuivre les efforts d'atténuation, en attendant le soutien de l'État. Mais les habitants, eux, creusent encore la boue avec leurs mains.

UNE FAMILLE DÉCIMÉE

Au-delà des chiffres, il y a des visages. Meh Blessing Duh, 25 ans, portait la vie. Fanny Duh, 14 ans, avait toute la vie devant elle. Julie Melanie, 26 ans, était une voisine, une amie, une sœur.

Leur disparition laisse un vide béant. Meh James Duh, le père, est sorti vivant des décombres. Mais comment reconstruire quand la terre a englouti les trois personnes qui partageaient votre toit ?

« On a vu des gens creuser avec leurs propres mains pour essayer de sortir leurs proches », raconte un témoin .

QUEL AVENIR POUR LIMBE ?

Les prévisions annoncent la poursuite des fortes pluies dans la région . Les routes sont impraticables, les sols saturés, les pentes fragilisées. La catastrophe n'est peut-être pas finie.

Les autorités appellent à la vigilance. Mais les habitants de Limbe savent que la prochaine averse pourrait être la dernière. L'urbanisation sauvage, le déficit d'infrastructures et le changement climatique transforment une ville balnéaire en piège mortel.

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