Cameroun - Piratage ou manipulation ? Le ministre pris au piège

Le ministre Atanga Nji dénonce un piratage du site du MINAT. Mais un audio viral accuse Dieudonné Yebga d'avoir agi avec son accord pour faire tomber Maurice Kamto. Enquête.

« Une fraude numérique orchestrée contre Kamto par Atanga Nji » : c'est ce que révèle un audio viral dans lequel Dieudonné Yebga affirme avoir modifié les données du site du MINAT avec l'accord du ministre. Le gouvernement dénonce un piratage. Les preuves contredisent cette version.

Le 25 juillet 2025, Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale, annonce un piratage du site internet de son ministère. Des « saboteurs » auraient modifié les données pour y insérer le nom de Dieudonné Yebga comme président du MANIDEM, en lieu et place d'Anicet Ekane. Objectif officiel : protéger l'intégrité du processus électoral.

Mais une fuite audio virale raconte une tout autre histoire. Dieudonné Yebga y révèle avoir modifié les données avec l'accord explicite du ministre. L'objectif : invalider la candidature de Maurice Kamto, principal opposant, en créant une « pluralité d'investitures » au sein du MANIDEM.

Piratage ou manipulation d'État ? L'enquête promet des sanctions exemplaires. Un an plus tard, les auteurs du « piratage » courent toujours.

UN SITE MODIFIÉ DANS LA NUIT

Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2025, le site du MINAT change discrètement. Le nom d'Anicet Ekane, président légitime du MANIDEM, est remplacé par celui de Dieudonné Yebga.

Ce changement survient au soir du dépôt de la candidature de Dieudonné Yebga, qui se présente comme le président légitime du parti ayant investi Maurice Kamto. Des internautes constatent la modification et dénoncent un « faux en écriture publique ».

Le lendemain, le ministre Atanga Nji monte au créneau. Dans un communiqué radio-presse, il dénonce un « sabotage informatique » et ouvre une enquête. Il promet des « sanctions exemplaires » contre les coupables.

L'AUDIO VIRAL : YEBGA ACCUSE ATANGA NJI

Quelques jours plus tard, un audio explose sur les réseaux sociaux. Dieudonné Yebga y affirme avoir modifié les données du site du MINAT avec l'accord explicite du ministre Paul Atanga Nji.

L'objectif présumé : empêcher la candidature de Maurice Kamto en créant une confusion sur le président légitime du MANIDEM. La manœuvre visait à justifier un rejet pour « pluralité d'investitures ».

Un journaliste résume : « Une fraude numérique orchestrée contre Kamto par Atanga Nji ». L'audio contredit directement la thèse du piratage externe.

LES PREUVES QUI CONTREDISENT LA VERSION DU MINISTRE

Plusieurs éléments accablent la version officielle :

- La modification est ciblée : seul le nom du président du MANIDEM a été changé. Aucune autre donnée du site n'a été altérée.

- Le timing est suspect : la modification a lieu dans la nuit suivant le dépôt de la candidature de Yebga.

- L'administrateur du site n'a pas modifié les autres documents : la brochure des partis politiques, d'une taille de 128 Ko, est restée inaccessible.

- Des analyses techniques suggèrent une modification interne, et non un piratage externe.

Le site Digital Business Africa émet des doutes sérieux sur la version du ministre. Selon eux, cette alerte dissimule un enjeu bien plus politique : une bataille de légitimité autour de la candidature de Maurice Kamto.

LA CANDIDATURE DE KAMTO INVALIDÉE

Le 26 juillet 2025, ELECAM publie la liste provisoire des candidats. Maurice Kamto n'y figure pas.

Le motif officiel : la pluralité d'investitures par le MANIDEM. Le parti aurait présenté deux candidats, en violation du code électoral.

Mais l'opposition dénonce un deux poids, deux mesures. Le RDPC, le parti au pouvoir, a également deux candidats, mais ELECAM n'y a rien trouvé à redire. Le politologue Stéphane Akoa souligne cette incohérence.

Maurice Kamto a formé un recours devant le Conseil constitutionnel. Il a été rejeté.

ANICET EKANE, LA VICTIME EFFACÉE

Au cœur de cette affaire, un homme : Anicet Ekane, président fondateur du MANIDEM.

Arrêté le 24 octobre 2025, il est décédé en détention le 1er décembre 2025. L'opposition dénonce une répression. Son nom a été effacé du site du MINAT pour faire place à Yebga.

Ekane avait soutenu la candidature de Maurice Kamto. Il avait mis en garde contre une « incitation à la révolte » face à la candidature de Paul Biya. Il est devenu une cible.

OÙ EN EST L'ENQUÊTE ?

Un an plus tard, l'enquête promise par Atanga Nji n'a pas abouti. Aucun coupable n'a été identifié ni déféré devant la justice.

Pendant ce temps, les audios viraux continuent de circuler. Les partisans de Kamto dénoncent une « manipulation orchestrée par le pouvoir ». La question demeure : qui a vraiment piraté le site du MINAT ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp