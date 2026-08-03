-
© Camer.be : HilaireSOPIE
- 03 Aug 2026 13:34:18
- |
- 1600
- |
-
France - FIFA : Gianni Infantino contraint de faire marche arrière
À peine auréolé du succès sportif et financier de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino fait face à une vive contestation au sein de la FIFA. Son projet de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés, destiné à accroître les revenus de l'instance, a provoqué une forte levée de boucliers.
Sous la pression grandissante, le président de la FIFA a finalement renoncé à cette réforme controversée, révélant un affaiblissement inédit de son autorité malgré une réélection qui semblait jusque-là acquise.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SPORT
Les + récents
01:20
Cameroun : la route qui fait pourrir les tomates
00:33
Affaire Martinez Zogo : le colonel Otoulou accable Amougou Belinga
00:08
Incident Cameroun-RCA : les FACA récupèrent des armes
19:29
Cameroun : le naufrage silencieux des universités publiques
18:42
Succession de Biya : le fils du président sur le trône ?
N/A :: les + lus
Fifa : Sepp Blatter tacle Michel Platini et Nicolas Sarkozy
- 29 October 2015
- /
- 16603
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 246449
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 233902