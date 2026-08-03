France - FIFA : Gianni Infantino contraint de faire marche arrière

À peine auréolé du succès sportif et financier de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino fait face à une vive contestation au sein de la FIFA. Son projet de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés, destiné à accroître les revenus de l'instance, a provoqué une forte levée de boucliers.

Sous la pression grandissante, le président de la FIFA a finalement renoncé à cette réforme controversée, révélant un affaiblissement inédit de son autorité malgré une réélection qui semblait jusque-là acquise.

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