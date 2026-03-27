CAMEROUN :: Douala : un nouveau-né jeté du troisième étage, la mère échappe à un lynchage :: CAMEROON

Un nourrisson mort après une chute de trois étages, une mère poursuivie par une foule en colère. Les faits se sont déroulés jeudi soir à Logbessou, quartier de Douala, provoquant une onde de choc dans la communauté locale.

Un nouveau-né découvert sur un toit après une chute de trois étages

Les événements se sont produits le jeudi 26 mars au soir dans le quartier Logbessou à Douala, capitale économique du Cameroun. Une jeune femme et un complice présumé sont entrés dans un immeuble et ont gagné le troisième étage. Selon les premiers témoignages, elle y aurait accouché avant de jeter le nouveau-né dans le vide. Le corps du bébé a atterri sur le toit d’une maison voisine. Le propriétaire des lieux, croyant d’abord à un crash aérien, a découvert l’enfant et a alerté les habitants du quartier.

Une tentative de lynchage et la fuite de la mère

L’émotion a immédiatement gagné les résidents de Logbessou. Une foule s’est rassemblée pour tenter de lyncher la jeune femme, rapidement identifiée comme la mère de l’enfant. Elle a réussi à prendre la fuite avant l’arrivée des secours. Le nouveau-né n’a pas survécu à sa chute. La communauté locale est sous le choc, oscillant entre colère et tristesse face à ce drame qui mêle infanticide et justice populaire.

Les causes profondes d’un drame social

L’infanticide se définit comme le meurtre délibéré d’un enfant de moins d’un an. Ce cas à Douala interroge plusieurs facteurs sous-jacents : l’absence de dispositifs d’accompagnement pour les mères en détresse, la stigmatisation des grossesses hors mariage et le silence qui entoure souvent ces situations. Le quartier Logbessou, zone densément peuplée de la capitale économique, illustre les fragilités des réseaux de solidarité informelle face à des crises individuelles extrêmes. Le complice présumé, lui aussi en fuite, pourrait apporter des éléments sur les circonstances précises de l’accouchement et du geste fatal.

Les mécanismes de la justice populaire à l’œuvre

La tentative de lynchage révèle un mécanisme récurrent dans les quartiers populaires africains. Face à l’absence de réponse judiciaire immédiate, les communautés s’autorisent à exercer une sanction collective. Ce réflexe de justice expéditive répond à un sentiment d’impunité perçue, mais expose à des dérives dangereuses. La fuite de la jeune mère prive les autorités d’un élément central de l’enquête. Les forces de l’ordre, arrivées après la dispersion de la foule, doivent désormais localiser la suspecte et établir les responsabilités pénales.

Un débat sur la prévention et la réponse judiciaire

À court terme, dans les six à douze mois, l’enquête devra déterminer les circonstances exactes de la mort du nourrisson et le degré de responsabilité de la mère et de son complice. La fuite de la suspecte pourrait entraver les investigations. À long terme, sur trois à cinq ans, ce drame pourrait relancer le débat sur les politiques de prévention de l’infanticide au Cameroun : lignes d’écoute, structures d’accueil pour mères en détresse, et formations des personnels de santé à la détection des situations à risque.

Quand une communauté devient juge sans procès

Le drame de Logbessou pose une double question : comment prévenir ces gestes extrêmes avant qu’ils ne surviennent, et comment canalyser la colère collective sans basculer dans la violence populaire ? La réponse engage autant le système judiciaire que les politiques sociales du Cameroun.

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