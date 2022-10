CAMEROUN :: 15 présumés trafiquants de stupéfiants interpellés à Yaoundé :: CAMEROON

Suite aux multiples cas d’agressions signalés par les populations au lieu-dit «Carrefour Mballa 2 - Tongolo - Carrefour du Palais Présidentiel», à Yaoundé, des éléments du service des Recherches judiciaires de la première région de gendarmerie ont mené une opération coup de poings dans la nuit du 02 au 03 octobre 2022.

Cette opération a conduit à l’interpellation de 15 individus, parmi lesquels deux présumés dealers et quatre repris de justice. Ils étaient en possession de produits psychotropes et d'armes blanches. 01 kilogramme de cannabis, 70 grammes de cocaïne, quelques couteaux et lames de rasoirs ont été saisis.

Les suspects sont en cours d’exploitation au Service des Recherches Judiciaires où l'enquête ouverte se poursuit.