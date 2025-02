CAMEROUN :: Sultanat bamoun : la reine mère Aïchetou intronisée marraine internationale du Wocotomadi.Inc :: CAMEROON

La mère du 20e sultan, roi des bamoun, Mforifoum Nabil Mbombo Njoya a arboré ses attributs de marraine du Wocotomadi, hier 7 février résidence de la reine mère Aïchetou.

Des membres de l’Ong World Coming Together to Make a Difference (Wocotomadi.lnc) font des youyous et entonnent des chants de victoire. Une « joie indescriptible » s’empare des lieux. La reine mère vient d’arborer sa robe et son écharpe aux estampilles de l’organisation créée en 2011 à Boston aux États-Unis d’Amérique par reine-mère Julienne Siwe N.

Le salon de la reine grouille des membres de l’Ong venus des quatre coins du Cameroun.

Il est environ 19 heures. C’est le moment le plus important. La reine qui parle rarement va parler. L’on est attentif. En peu de mots, la reine délivre sa parole qui est d’or. Comme un manifeste, elle s’engage à intégrer et jouer sa partition la grande famille mondiale du Wocotomadi. La désormais marraine déclare qu’elle portera les ambitions de l’organisation dans tous les instants et se mettra dans tous ses combats, notamment le développement intégral des chefferies traditionnelles du Cameroun et sa démarche d’entraide mutuelle.

« Je serai avec vous. On va cheminer main dans la main comme de vrais Africains », a-t-elle mis en perspective, sous un tonnerre d’applaudissements.

La joie des membres qui coordonnent la cérémonie, à l’instar de Virginie Blanche Dobi du bureau national de Yaoundé ; Aboubakar Fadimatou, représentante du septentrion (Grand-nord), de l’Ouest région d’accueil reine mère Charlotte Mbounga et bien d’autres est perceptible ; et ce sous le regard bienveillant des reines d’Afrique venues de Bangangté et sous le regard admiratif du secrétaire permanent de la cellule royale masculine, Dr Franck D’alip Sanjon et de la présidente nationale de la cellule royale féminine, Martine Danielle BefoloEssono. Pour le membre Lisette Ndongo qui s’occupe des questions de genre dans l’Ong, « il était de bon ton que la reine mère rejoigne le Wocotomadi, lnc, puisque son époux, le défunt sultan, Ibrahim Mbombo Njoya était parmi les pères fondateurs de l’Ong. Nos attentes formulées sont juste qu’elle soit avec nous ». Depuis les Etats-Unis, la fondatrice félicite ses « amazones royales » mobilisées en grand nombre au palais, et les encourage à faire du Wocotomadi « un puissant outil et à fort impact du développement des communautés africaines ».