Maurice Kamto et l'opposition camerounaise : Analyse des divergences stratégiques par Elimbi Lobé :: CAMEROON

Dans une récente intervention sur l'émission A VOUS LA PAROLE diffusée sur Info TV, le politique Elimbi Lobé a partagé son point de vue sur les tensions au sein de l'opposition camerounaise, en particulier concernant le leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto. Selon Lobé, les méthodes et les approches de Kamto diffèrent significativement de celles des autres figures de l'opposition, ce qui explique en partie les divisions observées.

Elimbi Lobé a notamment déclaré : *"Maurice Kamto est de la 25e heure. Entre celui qui mène le combat depuis 40 ans et toi qui viens à la 25e heure, vous n'avez pas la même méthode. Toi qui viens d'arriver, tu veux refaire le monde. Nous, on te regarde."* Cette déclaration souligne le fossé entre les vétérans de la lutte politique au Cameroun et les nouveaux venus comme Kamto, qui prônent des stratégies plus radicales.

Lobé a également critiqué l'appel de Kamto à renverser le régime après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2018. Pour lui, cette approche était peu réaliste et ne pouvait pas rallier les autres forces de l'opposition, telles que Joshua Osih, Madame Ndam Njoya, ou encore les membres de l'UPC. *"Ceux qui ont déjà fait des mouvements de masse savent que cette démarche n'est pas payante"*, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Elimbi Lobé a affirmé que Maurice Kamto ne parvient pas à surpasser en popularité des figures comme Cabral Libii, malgré les efforts déployés par le leader du MRC. Cette analyse met en lumière les défis auxquels fait face Kamto pour unifier l'opposition et proposer une alternative crédible au régime en place.

Les propos d'Elimbi Lobé reflètent les tensions persistantes au sein de l'opposition camerounaise, où les divergences stratégiques et les rivalités personnelles freinent la formation d'un front commun. Alors que certains prônent une approche plus modérée et pragmatique, d'autres, comme Kamto, optent pour des méthodes plus directes et contestataires.

Cette analyse intervient dans un contexte politique tendu au Cameroun, où les questions de gouvernance, de démocratie et de respect des droits humains restent au cœur des débats. Les déclarations d'Elimbi Lobé soulignent l'importance d'une réflexion approfondie sur les stratégies à adopter pour construire une opposition unie et efficace.