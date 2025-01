CAMEROUN :: Affaire MRC/ELECAM : Cabral Libi appelle à l’inscription massive sur les listes électorales :: CAMEROON

L’affaire MRC/ELECAM continue de faire couler de l’encre au Cameroun. Après le récent verdict du Conseil constitutionnel, qui s’est déclaré incompétent pour obliger ELECAM à publier la liste unique des électeurs, Cabral Libi, figure emblématique de la politique camerounaise et président de PCRN, appelle les Camerounais à accentuer leurs inscriptions sur les listes électorales. Pour lui, la participation citoyenne est la clé pour garantir des élections transparentes et légitimes.

Dans un message percutant, Cabral Libi interpelle chaque citoyen : « Qu’est-ce que ça coûte de s’inscrire sur les listes électorales et de vérifier si son nom y figure ? » Cette question simple mais essentielle met en lumière la responsabilité individuelle dans le processus électoral. Il insiste sur le fait que la démocratie ne se construit pas uniquement à travers les institutions, mais aussi par l’engagement concret de chaque citoyen.

Le rôle crucial des citoyens

Cabral Libi rappelle que l’inscription sur les listes électorales est la première étape pour participer au processus démocratique. Cependant, cette étape ne suffit pas. Il est tout aussi important de vérifier que son nom figure bien sur la liste affichée dans les antennes ELECAM de sa commune ou de son ambassade. Cette vérification permet de s’assurer que son droit de vote ne sera pas compromis par une erreur administrative ou une omission.

Pour les partis politiques, les organisations religieuses et les associations de la société civile, cette démarche représente une opportunité de mobiliser leurs membres et sympathisants. En lançant des campagnes de sensibilisation, ces organisations peuvent encourager leurs bases à s’inscrire et à vérifier leur présence sur les listes. Cela renforce non seulement la participation électorale, mais aussi la crédibilité du processus.

Leçons du Sénégal : L’engagement citoyen comme modèle

Cabral Libi s’inspire de l’exemple du Sénégal, où en 2024, le changement politique a été le fruit de l’engagement individuel de chaque citoyen. Les Sénégalais ont montré que le changement ne se délègue pas : il commence par des actions concrètes, comme s’inscrire sur les listes électorales, vérifier son inscription, voter et surveiller le déroulement du scrutin.

Au Cameroun, ce même engagement est nécessaire. Chaque citoyen doit prendre la peine de s’assurer que son nom figure sur la liste électorale. Si ce n’est pas le cas, il doit revendiquer son droit. De même, lors du vote, chaque électeur doit rester vigilant pour éviter toute tentative de fraude ou de vol de son vote.

Le changement commence par soi-même

Cabral Libi insiste sur le fait que le changement ne passe pas par les autres. Il ne se délègue pas. Il est avant tout une action personnelle, un engagement personnel et un sacrifice personnel. Chaque citoyen a le pouvoir de contribuer à l’amélioration de la démocratie en prenant des mesures simples mais essentielles.

En consacrant un peu de temps à vérifier son inscription, en participant activement aux élections et en restant vigilant, chaque Camerounais peut jouer un rôle dans la construction d’un avenir meilleur. Le changement commence par ce petit sacrifice de notre temps.

L’appel de Cabral Libi résonne comme un rappel à l’ordre pour tous les Camerounais. La transparence électorale et la participation citoyenne sont les piliers d’une démocratie saine. Il est temps que chaque citoyen prenne ses responsabilités en s’inscrivant sur les listes électorales, en vérifiant son inscription et en participant activement au processus électoral. Comme l’a montré le Sénégal, le changement est possible lorsque chaque individu s’engage personnellement. Le changement ne se délègue pas : il commence par vous.