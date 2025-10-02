CAMEROUN :: Serge Gauthier Onanina remet en cause un mandat supplémentaire pour Paul Biya :: CAMEROON

Dans un débat politique camerounais de plus en plus tendu à l'approche du scrutin d'octobre 2025, la déclaration cinglante de Serge Gauthier Onanina, un communicant de l'UMS, a jeté un pavé dans la mare. Intervenant lors de l'émission "Chemin d'Étoudi" sur Equinoxe TV, il a vivement contesté la pertinence d'un nouveau mandat pour le président Paul Biya, au pouvoir depuis plus de quatre décennies .

S'exprimant dans le cadre d'une table ronde consacrée à la prochaine élection présidentielle, Serge Gauthier Onanina a asséné un argument percutant : « Si pendant 43 ans Paul Biya n'a pas été à la hauteur des attentes des Camerounais, ce n'est pas en sept années de plus qu'il fera le miracle ». Cette sortie remarquée s'inscrit dans un contexte de fortes interrogations sur l'avenir du pays, partagé entre la longévité du parti au pouvoir et les appels croissants au changement.

Cette critique rejoint les préoccupations soulevées par d'autres acteurs influents, notamment des évêques catholiques qui ont publiquement suggéré à Paul Biya, dont l'état de santé et l'âge avancé font débat, de renoncer à se représenter . Ils ont pointé du doigt des années de promesses non tenues, une pauvreté persistante et un espace démocratique rétréci. La réaction de Serge Gauthier Onanina, souvent présent sur les plateaux pour défendre des positions politiques, montre que la cristallisation des tensions dépasse les clivages traditionnels et agite jusqu'aux communicants aguerris .

Face à ces prises de position, les soutiens du régime continuent de promouvoir l'idée d'une stabilité et d'une unité nationale préservée sous la gouvernance actuelle, un récit qui sera au cœur de la bataille pour les enjeux électoraux à venir . Alors que le président Biya a déjà évoqué sa détermination à continuer de servir, cet épisode illustre les profondes divisions qui traversent la société et la complexité du paysage politique camerounais à l'aube d'une échéance décisive pour l'avenir du pays

