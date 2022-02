CAMEROUN :: Vox pop Douala / Que pensez –vous de la Saint Valentin ? :: CAMEROON

Depuis quelques années, la date du 14 février est connue dans plusieurs communautés comme une date spéciale de célébration de la Saint Valentin, la fête des amoureux. Parler de la Saint Valentin, c'est parler de l’élu (e) de son cœur ? Est-ce une raison pour la fêter ou pas ? Voici ce qu'en pensent quelques jeunes de Douala.

Manfouo Roger, 29 ans, commerçant à Bonabéri, Douala

Cette fête a sa raison d’exister. J'aimerais tellement avoir un « petite » pour fêter la Saint Valentin!!! Avant, je ne la fêtais pas. Mais quand on est resté célibataire longtemps, on se rend compte de toutes ces choses-là. C’est quelque fois bien de la fêter entre les bonnes mains pour oublier nos soucis et nos souffrances quotidiennes. C’est aussi une occasion pour moi de vendre mes fleurs artificielles et quelques cartes de vœux. Je remercie ceux qui ont eu l’ingéniosité de créer cette fête.

Mme Nganmo Thérèse, 35 ans, ménagère à Bojongo, Douala

Cette fête me laisse un goût triste (date d'un divorce) ... mais quand on aime pourquoi attendre ce jour pour fêter l'être aimé? Je n'ai rien en poche pour fêter, je ne travaille pas. Il ne sert à rien de penser à une fête quand on sait qu'on n'est pas tranquille dans son corps ni dans son esprit. J’ai été beaucoup déçu par les hommes et à ce jour, j’assume les conséquences. Je préfère le jour de la Saint valentin offrir des cadeaux à mes deux enfants au lieu d’aller offrir un cadeau à un homme qu’on prétend aimer alors que ce dernier est un « coureur de jupon ».

Janvier Kwayiep, 16 ans, élève en classe de Tle D3 au Lycée polyvalent de Bonabéri, Douala.

Pour moi c'est surtout un prétexte pour choyer ma copine et prendre le temps de nous retrouver seuls, tous les deux... ça permet de faire une pause, d'avoir une date expresse pour redevenir de nouveaux amoureux romantiques. Seulement, je n’ai rien à offrir à ma bien aimée parce que je n’ai rien dans mon porte feuille.

Mlle Ngo Ngock Agnès, 21 ans, sans emploi à Akwa, Douala

L’on n’a pas besoin de date, me direz-vous, quand on s'aime... Il n’ ya rien de spécial ce jour pour moi car, je ne peux pas passer une journée entière sans voir mon copain. Nous nous connaissons depuis des années, nous subissons la même galère. Peut être un petit bisou spécial c’est tout.

Abouga Menye Orianne, 20 ans, étudiante université de Douala

Je n’ai pas un sou, je n’ai pas de copain et pour le moment, en tant que chrétienne convaincue, je me consacre à mes études. Le reste viendra après. Il existe beaucoup de MST dans notre société et beaucoup d’autres maladies et se laisser aller pour une fête sans se contrôler risquerait d’exposer les fêtards. En plus même s’il faut fêter, je n’ai rien à offrir à qui que ce soit si je m’étais déjà engagée.

Ondoua F. 37 ans, directeur d’école primaire, Douala

Juste une soirée consacrée aux câlins et aux bisous sans oublier la révision des vieux classiques. C’est tout

Maïmouna Djile, 30 ans, Ingénieur agronome, Douala

Franchement on n’a pas besoin d'une journée spécifique pour penser aux gens qu'on aime ? Ca me fait rigoler, tout ça... C'est comme la fête des pères, des mères et même la fête des grands-mères. Derrière cette fête, il y a les commerçants qui veulent enchaîner les occasions de vendre, relancer la machine après les fêtes de fin d’année et de nouvel an. Les porte-monnaies sont vides après Noël et nouvel an, alors on trouve des occasions de faire dépenser encore, on fait appel aux bons sentiments. "Allez, pour ton chéri, ne sois pas archaïque" ça me débecte tout ça, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire et quand je dois le faire. Et puis franchement, c'est dégoutant de se retrouver dans les places publiques bondés ce jour-là.

Ngounou Y, 27 ans, inspecteur de police, Douala Cameroun

Ma femme et moi, nous avons eu beaucoup de problèmes de couple, nous étions au bord du divorce. J'ai alors compris que ces moments romantiques sont importants pour souder le couple, entretenir la flamme, ne pas se laisser aller. Depuis, je fête la Saint Valentin, c'est important car l'amour est souvent fragile comme la femme.

Simone Pauline Bidja, 20 ans, propriétaire de Call Shop à la Cité-Cicam, Douala Cameroun

Je ne suis absolument pas romantique, je suis sortie avec un mec qui fêtait la Saint Valentin, moi pas, je n'avais aucun cadeau pour lui, c'était trop la honte, je me suis moquée de lui quand il m'a donné le petit paquet bien ficelé dans son joli papier cadeau. J’ai trouvé ce geste intéressant et depuis lors, le 14 février est une date riche en surprise entre mon copain et moi. Notre seul handicap c’est que nous la fêtons dans la modestie et souvent sans argent.

Et vous, chers Camernautes, que pensez-vous de la Saint Valentin? A vos claviers..