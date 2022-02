Comment les Camerounais apprennent les langues étrangères :: CAMEROON

Avec 239 unités linguistiques pratiquées sur l’ensemble du territoire, le Cameroun est le pays du multilinguisme. Les Camerounais apprennent facilement des langues étrangères et sont friands de nouvelles méthodes. Voici les méthodes d’apprentissage traditionnelles et innovantes les plus appréciées au Cameroun.

L’apprentissage personnalisé sur le web

Internet bouscule les manières traditionnelles d’apprendre des langues étrangères. Des plateformes comme Preply permettent aux lycéens, étudiants et actifs de s’initier ou se perfectionner à la langue de leur choix, sans bouger de chez eux. L’apprenant choisit lui-même son tuteur et décide avec lui du rythme et des horaires des cours.

L’avantage des solutions d’apprentissage par Internet est qu’elle permet à tous de suivre des cours, peu importe le lieu, à condition de disposer d'une bonne connexion internet.

Le streaming, ou comment apprendre en s’amusant

À l’heure où le Cameroun revoit sa politique linguistique, la demande pour apprendre des langues africaines et étrangères se fait pressante. Parmi les méthodes les plus appréciées, on trouve les plateformes de streaming. Car le visionnage des films et séries peut être très efficace pour progresser dans une langue.

Les plateformes comme Netflix ou OCS permettent de visionner des programmes dans la langue de son choix et de choisir le sous-titrage. C’est une méthode très prisée des jeunes, qui peuvent ainsi progresser rapidement en se divertissant.

Les applications dédiées aux langues étrangères au Cameroun

Outre leur attrait pour les langues européennes, les Camerounais ont soif de maîtriser certaines des langues les plus répandues en Afrique. Récemment, des applications conçues pour Android ont vu le jour pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs dans ce domaine.

Trois d’entre elles sont spécialement dédiées au haoussa, au wolof et au swahili. Intuitifs et bourrés de lexiques et mémos grammaticaux, ces outils sont pratiques et permettent un apprentissage efficace et rapide.

De nombreuses autres applications consacrées à l’apprentissage d’un vaste catalogue de langues sont désormais compatibles avec Android et Apple. Elles proposent des exercices rythmés qui aident à acquérir naturellement le vocabulaire et les expressions les plus utilisées.

La plupart disposent également d’un large lexique et d’explications grammaticales. Les utilisateurs peuvent facilement suivre leurs progrès et sont motivés par l’attribution de petites récompenses virtuelles à chaque fois qu’ils valident un niveau. Ces applications, si elles ne remplacent pas un véritable cours de langue, peuvent s’avérer très utiles pour s’entraîner et progresser seul.