Objet : Dénonciation et Protestations contre la généralisation des nominations à tous les postes de responsabilité sans visa préalable ni de la Présidence de la République ni de la Primature, source de discrimination et de tricheries

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai l’honneur d’éveiller votre précieuse attention, sur la pratique dorénavant généralisée, des nominations opérées par les Ministres dans leurs Départements respectifs, sans recours à votre visa préalable, et encore moins à celui de la présidence de la République. Ce qui est inquiétant c’est que tous les niveaux de responsabilité concernés, d’agent d’entretien à Directeur et inspecteur.

Le Prétexte est le même partout, la nécessité de service, mais en réalité, des combines tribales, des préoccupations mercantiles, des montages de corruption et le contrôle des postes juteux pour la gestion des marchés publics. Certains de ces ministres nomment toutes les semaines, bouleversant ainsi la vie et le destin de nombreux agents de l’Etat et de leurs familles. C’EST TROP INJUSTE.

Cette situation est plus que choquante dans la mesure où non seulement elle installe l’anarchie ainsi que l’insubordination hiérarchique, mais plus grave, elle cultive le mécontentement et la révolte. Il est clair que ces ministres manquent cruellement de respect à l’endroit du chef de l’Etat et trahissent leurs desseins sinistres qui décrédibilisent lourdement notre administration publique, notre pays et son cadre des affaires. Ils sont juste une poignée, et ils se croient tout permis, parce que chantant et criant un militantisme louche envers le parti au pouvoir, ou agitant l’appartenance tribale comme un gage d’impunité. Il n’y a pas à prendre des pincettes pour réclamer qu’ils soient chassés du Gouvernement.

La Commission en souhaitant que vous usiez de votre autorité pour mettre à cette cabale anarchique, saisit l’occasion pour vous prier d’accepter sa fraternelle et citoyenne considération./.

SHANDA TONME