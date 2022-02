MONDE ENTIER :: Bono de Sevilla remporte le premier Trophée de Meilleur Africain en LaLiga Santander à mi-saison :: WORLD

L’impressionnant gardien du Sevilla FC Yassine “Bono” Bounou a été élu premier vainqueur du Trophée du Meilleur Africain en LaLiga Santander à mi-saison.

Les fans ont voté à la majorité pour Bounou, qui brille avec le Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Cameroun.

Ce nouveau trophée souligne l’importance croissante et la valeur de la contribution des joueurs africains dans la croissance de LaLiga et les fans ont voté en grand nombre pour leurs stars africaines préférées sur les réseaux sociaux de LaLiga.

Bounou a devancé l’attaquant nigérian de Villarreal Samuel Chukwueze et son compatriote, l’attaquant de SevillaYoussef En-Nesyri.

Le gardien marocain est l’un des joueurs les plus importants cette saison en LaLiga. Il a disputé 20 matches pour Sevilla en LaLiga et en Champions League et n’a concédé que 13 buts en 1800 minutes, aidant ainsi Sevilla à se propulser à la deuxième place du classement en LaLiga.

« Je veux vraiment vous remercier pour ce prix. Pour moi, c’est une grande fierté de représenter le football africain en LaLiga et j’espère que nous pourrons continuer à avoir du succès afin d’ouvrir la porte à d’autres talents dans le futur qui pourront aussi briller en LaLiga » a déclaré Bounoudepuis le camp de la sélection marocaine au Cameroun.

Bono est devenu le gardien numéro 1 de Sevilla et l’un des meilleurs en LaLiga depuis son transfert de Girona en 2019. Dans cette période, il a notamment aidé Sevilla à remporter le titre en Europa League.

Blessé en début de saison, l’attaquant nigérian Chukwueze est arrivé en deuxième position après avoir retrouvé toutes ses sensations avec Villarreal.

En troisième place, on retrouve le Marocain En-Nesyri, qui avait réussi à marquer un triplé dans deux matches consécutifs en LaLiga la saison dernière.

De son côté, le milieu ghanéen Iddrisu Baba brille particulièrement avec le Real Mallorca qui est remonté dans l’élite espagnole cette saison.

Le milieu du Deportivo Alaves Mamadou Loum est un autre joueur qui impressionne en LaLiga cette saison et il est l’un des joueurs sénégalais présents à la CAN 2021.

« Nous sommes ravis de la réponse phénoménale des fans africains de football pour la première compétition du Trophée du Meilleur Africain en LaLiga Santander. Bounou est un vainqueur populaire de cette première édition et les fans marocains ont énormément voté pour souligner la fantastique saison du gardien de Sevilla. Nous sommes très excités de voir la croissance de LaLiga sur le continent africain et l’enthousiasme des fans pour ce nouveau trophée, alors que nous continuons à chercher des manières innovantes pour faire croître la marque LaLiga sur le continent africain, » a expliqué Marcos Pelegrin,Managing Director de LaLiga en Afrique du Sud.