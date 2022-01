Cameroun Vs Comores: Les comoriens misent sur leurs 2 supporters déterminés :: CAMEROON

Première participation à une CAN et 1ère qualification au second tour pour les Coelacanthes!

Ce lundi, les hommes d'Amir Abdou affrontent le Cameroun, pays hôte de l'édition en cours, au stade des 8èmes de finale.

12 cas de covid-19 sont annoncés dans le groupe comoriens; soit 5 membres du staff technique et 7 joueurs.

La télévision nationale comorienne ne diffuse pas les matches de la CAN 2021. Les autorités locales ne donnent aucune information officielle à se propos.

Aucun journaliste comorien n'est accrédité dans cette phase finale de CAN. Les hommes de média de ce pays n'ont tout simplement pas introduit de demande dans ce sens.

Au Cameroun, seuls deux citoyens comoriens ont donné de la voix dans les travées du stade de Garoua. Ait Ahmed Djalim et son cousin Moundhir Abdallah portent la sélection nationale à leur manière.

Pour rappel, les Comores ont disputé leur 1er match officiel en juin 2011 contre la Libye.