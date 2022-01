CAMEROUN :: Vincent Aboubakar : Le chouchou de la toile :: CAMEROON

Rebaptisé « Abouchou», le capitaine des Lions indomptables du Cameroun doit sa popularité à ses prouesses depuis le début de la Can TotalEnergies 2021.

Avoir autant de succès et surtout auprès de la gent féminine, Vincent Aboubakar ne se l’était peut-être jamais imaginé. Rebaptisé « Abouchou », le temps d’une compétition sportive, cet auteur de cinq buts en trois matches depuis le début de la Can TotalEnergies Cameroun 2021, a le vent en poupe sur la toile. Entre éloges, compliments et même déclarations d’amour teintées d’un brin d’humour, il y a vraiment de quoi faire rougir « ce noir ciré » ; originaire de Garoua, dans le Nord Cameroun.

L’actuel chouchou des réseaux sociaux doit cet amour fou à ses réalisations depuis le début de la Can à propos, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun a été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) meilleur joueur de la phase de groupes de la compétition et pour le moment, il en est le meilleur buteur. En tapant son nom dans la barre de recherches sur Facebook, l’internaute est prévenu que Vincent Aboubacar est populaire en ce moment. Une popularité qui se confirme à travers le nombre de pages d’actualité qui s’ouvrent sur lui en notant qu’elles sont aussi nombreuses, les pages au faux profil de la nouvelle coqueluche du football camerounais. Rien de malsain ou alors d’inquiétant dans le contenu des dites publications l’on comprend aisément que « bébé Abou, abouchéri ; aboubounet ; abougoal ; le beubeuh ... », est l’homme du moment.

Une popularité que ne doit sûrement pas bouder le footballeur dont le style vivement critiqué lui a autrefois valu le surnom de « Avc ». Le passé est donc loin derrière lui, il est « désormais Abouchou, l’homme qui me fait rêver…Le meilleur de sa génération », tel qu’écrit par une abonnée. Tout en souhaitant que le Seigneur l’accompagne dans l’accomplissement de ses projets, elle poursuit en lui demandant d’aller de l’avant en lui déclarant tout simplement : « je t’aime Abou, tu es le plus beau des beaux prends tes coeurs. » Dans la même veine, une autre le décrit comme le gars le plus charismatique ; mignon ; chaud ; classe ; chic et frais comme le « kanga ».

L’excès d’amour pour Vincent Aboubakar va déboucher sur des demandes en mariage et des propositions de bébés. Il y aura donc des photomontages d’enfants issus de ses unions avec certaines stars de la musique et des réseaux sociaux à l’instar de Lady Ponce ; Mani Bella, Coco Argentée ; Murielle Blanche ; Nathalie Koah ; Indira et Mimie. On le verra même revêtu d’une tenue de général d’armées. Le 22 janvier dernier lors de la célébration de son 30 anniversaire, il sera encore porter en triomphe sur internet où nombreux vont décider de « lui surliver jusqu’au ciel. »