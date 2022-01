MONDE ENTIER :: Les meilleurs jeux de casino à jouer en 2022 :: WORLD

Vous êtes un adepte des jeux de casino. Durant vos parties, vous avez sûrement déjà rencontré plusieurs jeux de casino. Des plus simples aux plus complexes, il y en existe pour tous les profils. Ici, vous allez découvrir les meilleurs jeux de casino que vous devez absolument essayer en 2022.

Les jeux de machines à sous en ligne

Il existe une multitude de jeux de machines à sous en ligne. Pour vous aider à rendre unique votre expérience dans les casinos en ligne, voici les jeux de machine à sous qui seront en vogue en 2022.

Gonzo’s quest

Le Gonzo’s quest est l’un des meilleurs jeux de machines à sous les plus joués à travers le monde. Il s’agit d’un jeu basé sur la recherche d’un trésor caché au fond de l’Eldorado, un lieu caché et enveloppé de mystère. Cette machine à sous est livrée avec une vingtaine de lignes de paiement et cinq rouleaux en cascade. Ces composants rendent plus intéressant le jeu et lui donnent vie. Il suffit de trouver le meilleur casino en ligne et de faire l’expérience.

Vous pouvez le jouer à partir de 0,20 centime d’euro jusqu’à 40 euros maxima par tour. Même s’il ne s’agit pas d’une machine à sous jackpot, il peut faire gagner aux joueurs plus de 2500 fois la mise faite. Ceci représente une bonne partie. Lorsque la combinaison lancée est gagnante sur Gonzo’s quest, les rouleaux de la ligne de paiement disparaissent et laissent place aux anciens, permettant ainsi de composer de nouvelles combinaisons.

Mega fortune

La méga fortune est un jeu connu par des milliers de joueurs, tous dans l’espoir de remporter le mega jackpot. C’est une machine qui a donné l’occasion à plusieurs joueurs de devenir millionnaires. Le concept de jeu est basé sur une vie de luxe, avec des limousines, des bagues en diamants, des bateaux rapides et des accessoires de luxe. Cette année vous réserve de belles surprises.

Jumanji slot

La jumanji slot est un jeu très récent de NetEnt. Classique, ce jeu de machine à sous vidéo est inspiré du film d’aventure américain des années 90. Il est plein de fonctions spéciales et de bonus exceptionnels. Le jumanji slot récompense les joueurs de quatre manières. Vous pouvez jouer ce jeu avec 0,10 euro jusqu’à 100 euros. C’est la machine à sous la plus divertissante de l’année.

Les jeux de casino en direct

Le casino en direct permet au joueur de vivre en live le jeu. En streaming, vous pouvez jouer à tous les jeux de tables disponibles contre un vrai croupier. Voici les jeux de casino en direct les plus populaires pour 2022.

Jeu de roulette en direct

La table de roulette est sans doute la plus fréquentée dans les casinos en ligne pour les jeux directs. Très populaire, c’est un jeu facile à jouer qui ne nécessite pas une compétence particulière. Si vous êtes une fan des jeux de casino en ligne, vous avez une idée des avantages de ce jeu. En tant que débutant, vous devez absolument essayer ce jeu en cette année 2022.

La roulette en direct, c’est aussi le jeu préféré des joueurs depuis des décennies. Dans le casino, on retrouve la roulette européenne, française et américaine. Le choix vous revient selon vos préférences et les paris disponibles.

Live blackjack

Dans un casino en direct, le blackjack est toujours au rendez-vous. Il s’agit d’un jeu classique très apprécié par les joueurs. En 2022, ce jeu connaîtra encore un succès à cause des nombreux avantages qu’il offre. De plus, chaque année le nombre de joueurs ne cesse d’augmenter. Avec ce jeu de casino en direct, le joueur a la possibilité de jouer contre un croupier en live.

La capacité de stimulation des fonds dans une courte durée et la rapidité d’action font de ce jeu, un passe-temps favori. Le blackjack est aussi reconnu comme étant le jeu ayant un potentiel d'apporter aux joueurs assez d’argent. Une raison de plus de l’essayer cette année lorsque vous vous connectez à un casino en ligne.