CAMEROUN :: BEACH PARTY : une nouvelle expérience grandeur nature :: CAMEROON

Ce n’est pas chaque jour qu’on a la possibilité de se détendre, de se s’épanouir, de s’évader. L’année 2021 est finie, place à la nouvelle. Il faut débuter celle-ci de la meilleure des façons. Quoi de plus distrayant que le BEACH PARTY au SEME BEACH HOTEL. Après deux éditions très réussies, le SEME BEACH HOTEL a décidé de remettre ça.

Ce Samedi 29 Janvier 2022 est une date à retenir pour cet événement haut en couleurs et exotique.

Vous Rêvez d’un week-end de repos, alors c'est l'occasion et chacun devrait en profiter car le BEACH PARTY n’est pas organisé chaque jour. Avec tout le potentiel, et les ressources investis pour une satisfaction optimale, il faut une préparation à la dimension de l'événement.

Au menu pour cette BEACH PARTY de nombreuses activités à savoir: le Bikini parade (Concours du meilleur bikini) avec en prime de nombreux lots à gagner et de nombreux artistes invités.

Pour participer c’est simple. il faut d’abord être à la quête de la joie et du bien-être.

En termes de tarifs, trois packages sont disponibles pour plus de flexibilité:

-un pack de 10 000 FCFA Couple qui donne droit à des grillades plus 02 boissons

-Des tickets 5 Pax 10 000 FCFA qui donne droit à 02 Noix de Coco et 01 Jeu

-Des Tickets 10 Pax 20 000 FCFA qui donne droit à 05 Noix de Coco, 02 Jus et 02 jeux

Pour toute réservations, appelez aux numéros suivants : 676 96 68 99 ; 696 90 25 69