Après avoir passé près de 20 ans à la tête de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert TSIMI EVOYNA a été obligé de partir au terme des élections municipales du 09 février 2020. En effet, les nouveaux textes camerounais sur la décentralisation, mettaient ainsi fin au règne des délégués du gouvernement, nommés par le président de la République. Il fallait désormais passer à l'élection du maire de la ville.

Contraint de partir parce que n'étant pas conseiller municipal pour être éligible au poste, Gilbert TSIMI EVOUNA qui se confondait déjà à la ville de Yaoundé, a plutôt mis en jeu sa puissance au sein du sérail, pour faire passer la candidature de Luc MESSI ATANGANA. Chose faite. Le 04 mars 2020, ce dernier est élu maire de la ville de Yaoundé. Pour plusieurs observateurs, Gilbert TSIMI EVOUNA a fait étalage de sa force de frappe au sein de l'establishment. La preuve, il passera plus tard ( contre le désir des populations de la région du Centre) président du conseil régional du Centre. Le tout premier de l'histoire.

Seulement, dans les salons huppés et sous les lambris dorés de la capitale politique du Cameroun, l'on affirme que Monsieur TSIMI EVOUNA regretterait amèrement d'avoir copté Luc MESSI ATANGANA pour le poste de maire de la ville de Yaoundé. Selon ces indiscrétions, le nouveau promu lui aurait tourné le dos, une fois installé au prestigieux strapontin. " TSIMI EVOUNA pleure partout. Il se plaint de ce que Luc MESSI ATANGANA qu'il a pourtant copté pour lui succéder à la tête de la ville de Yaoundé, ne l'écoute plus", nous confie-t-on. Plus ironique, une autre personnalité du sérail affirme que " Gilbert TSIMI EVOUNA pleure partout parce qu'il a cru continuer diriger la mairie de Yaoundé par procuration, à travers Luc MESSI ATANGANA. Mais une fois installé, ce dernier ne le gère même plus, et est plutôt connecté à d'autres hommes du pouvoir qui influencent sa gestion."

En somme, et au regard de toutes ces indiscrétions, il apparaît que, devenu maire de la ville de Yaoundé, Luc MESSI ATANGANA il y a lieu de croire que ce dernier s'est émancipé de son mentor Gilbert TSIMI EVOUNA. Ce que " Jack Bauer" doit regretter amèrement, à en croire plusieurs sources introduites et concordantes.