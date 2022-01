Toni Conceiçao : « Le Cameroun doit arriver au moins en finale » :: CAMEROON

Arrivé en 2019 sur le banc de l’équipe nationale du Cameroun, l’entraineur portugais affiche ses ambitions pour son équipe durant cette 33e édition de la CAN.

Âgé de 59 ans, le technicien portugais disputera lui aussi sa première phase finale de la CAN. C’est également la première fois qu’il officie sur le banc d’une sélection nationale car, il a fait la majeure partie de sa carrière d’entraineur au Portugal avant de passer par la Roumanie ou encore l’Arabie Saoudite.

Ce faisant, son style de jeu, ses choix tactiques seront particulièrement scrutés lors du début effectif de la CAN. Si pour le moment il a enregistré de bons résultats avec le Cameroun, notamment avec une qualification pour les barrages éliminatoires de la Coupe du monde, il sait qu’il sera jugé à l’issue de ses résultats avec le Cameroun lors de cette CAN.

En commençant par le match d’ouverture contre le Burkina Faso, ce dimanche au stade Olembé. « Nous n’avons qu’un seul chemin : gagner, gagner et gagner. C’est ce qu’on m’a mis sur la table quand j’ai signé mon contrat : arriver au moins en finale de la CAN. Tout faire pour la gagner et aussi qualifier l’équipe pour la prochaine Coupe du monde. Nous sentons bien que le peuple et l’historique du Cameroun nous y obligent. Cela place la barre assez haut, mais nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ces objectifs », a indiqué le sélectionneur lors d’une interview accordée à l’AFP.

Rendus pratiquement à trois ans sur le banc de touche du Cameroun, son parcours pour l’heure reste appréciable. Mais tout reste encore à faire. « Le Cameroun a besoin de rattraper le temps perdu, il faut faire un travail de base qui a été interrompu, il y a quelques années. Les trois ou quatre prochains mois seront décisifs. Nous avons la CAN jusqu’en février - si nous sommes encore en lice en février, cessera bon signe - et puis nous aurons les barrages de la Coupe du monde. A partir de là, nous ferons un bilan, car les entraineurs sont toujours évalués en fonction des résultats. La campagne de qualification pour le Mondial s’est très bien passée. En ce moment, la sélection vit très bien. Et quand il y a beaucoup de pression de l’extérieur, il faut être une famille très unie », a-t-il poursuivi