Un magnifique séjour au Maroc : À la découverte des trésors cachés du royaume :: MOROCCO

Le Maroc est une terre de contrastes, entre montagnes, déserts, océans et villes historiques. Pour les voyageurs en quête de liberté, il n'y a pas de meilleure manière de découvrir ce pays que par un road trip. Que vous soyez amateur d'aventures hors des sentiers battus ou passionné d'histoire, un voyage en voiture vous permettra d'explorer des endroits souvent inaccessibles autrement. Voici un itinéraire inoubliable qui vous fera découvrir les trésors cachés du Maroc.

De Casablanca à Chefchaouen, le charme du nord

Votre voyage commence à Casablanca, la plus grande ville du Maroc. Même si elle est souvent perçue comme une métropole moderne, elle abrite des joyaux architecturaux comme la Mosquée Hassan II, une merveille surplombant l'Atlantique. Une fois la visite terminée, prenez la route en direction de Rabat.

Escapade à Rabat, la capitale calme

Rabat, capitale du Maroc, est une ville à l'atmosphère paisible et aux nombreux sites historiques. Faites une halte pour explorer la Kasbah des Oudayas, avec ses ruelles bleues et blanches rappelant un air de méditerranée. La Tour Hassan et le mausolée Mohammed V valent aussi le détour.

Vers les montagnes du Rif et Chefchaouen

En poursuivant votre route vers le nord, vous atteindrez la pépite cachée du Maroc : Chefchaouen. Connue comme "la ville bleue", elle offre un décor féerique avec ses maisons peintes en bleu, ses marchés colorés et son ambiance relaxante. Prenez le temps de flâner dans la Médina et d'explorer les montagnes environnantes du Rif pour une expérience immersive.

De Fès au désert du Sahara, un plongeon dans l'histoire et la nature

Après une nuit reposante à Chefchaouen, cap vers Fès, l'une des plus anciennes villes du Maroc.

Fès, capitale culturelle du Maroc

Fès est le berceau de la culture marocaine. Sa Médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable labyrinthe médiéval. Ne manquez pas la Médersa Bou Inania, la tannerie Chouara, et la mosquée Al Quaraouiyine, considérée comme la plus ancienne université du monde.

Direction le désert du Sahara

Depuis Fès, la route jusqu'à Merzouga est longue mais riche en paysages variés. Vous traverserez le Moyen Atlas, avec des arrêts possibles à Ifrane, surnommée "la Suisse marocaine", et à Midelt. Une fois arrivé à Merzouga, partez pour une excursion en dromadaire et passez une nuit magique sous les étoiles dans les dunes de l'Erg Chebbi.

Des Gorges du Todra à Marrakech, entre oasis et montagnes

Les Gorges du Todra et la vallée du Dadès

En quittant le désert, prenez la route en direction des impressionnantes Gorges du Todra, un canyon à couper le souffle. La route continue à travers la vallée du Dadès, souvent appelée la "vallée des mille kasbahs", avec des paysages verdoyants et des villages en pisé.

Ouarzazate et la Kasbah d'Ait Ben Haddou

Poursuivez votre road trip vers Ouarzazate, souvent surnommée "la porte du désert". C'est l'occasion de visiter les studios de cinéma où de nombreux films et séries comme Game of Thrones ont été tournés.

Ne manquez pas la Kasbah d'Ait Ben Haddou, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, un village fortifié offrant un panorama exceptionnel.

Arrivée à Marrakech, la ville rouge

En traversant le col du Tizi n’Tichka, vous atteindrez Marrakech, la ville la plus vibrante du Maroc. Profitez de l’animation de la place Jemaa el-Fna, explorez les jardins Majorelle et perdez-vous dans les souks de la Médina.

De l'Atlantique à Agadir, entre plages et surf

Essaouira, la perle de l’Atlantique

Quittez l'effervescence de Marrakech pour rejoindre Essaouira, une charmante ville côtière. Son ambiance bohème, ses remparts et ses plages en font un lieu parfait pour se détendre. C’est aussi un spot prisé des amateurs de kitesurf.

Agadir et la route vers le sud

Poursuivez votre road trip jusqu'à Agadir, ville balnéaire moderne avec de magnifiques plages et un climat doux toute l'année. Pour une expérience plus authentique, prenez la route vers Taghazout, petit village de pêcheurs devenu un paradis pour les surfeurs.

Retour à Casablanca

Terminez votre road trip en remontant la côte atlantique. Vous pourrez faire une dernière escale à El Jadida, ancienne cité portugaise classée à l’UNESCO, avant de retrouver Casablanca.

Un Road Trip inoubliable

Ce road trip au Maroc vous aura fait découvrir des paysages époustouflants, des villes chargées d'histoire et une culture riche et variée. Voyager en voiture permet une totale liberté et l’assurance d’explorer des endroits hors des circuits touristiques classiques.

