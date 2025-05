CAMEROUN :: Controverse à Penka-Michel : Diffamation ou Révisionnisme Historique ? :: CAMEROON

« VOX AFRICA », SOH CHARLES, PAUL OLIVIER TAGAKOU, ROBERT KPWANG, WAKAM MARIE, VEUVE NTEUGA ÉDOUARD, MOIFO PEHSI, NENGUIA ALBERT, YARRO TCHINDA FOLAPNET, TCHOUPA JEAN, JEPHTÉ TCHEMEDIÉ, ARISTIDE YENTGWE ETC … TRAÎNÉS EN JUSTICE PAR LA FAMILLE PENKA.

Il y a 1 mois et contre toute attente, la chaîne de télévision « VOX AFRICA »diffuse un reportage à charge contre le Patriarche Penka-Michel dont le titre est : « Penka-Michel : Toponymie controversée d’une circonscription administrative ».

Dans ce film écrit par Jephté Tcheumedié et réalisé par Aristide Yentgwe, le Pr Robert Kpwang, Doyen à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Douala déclare dans le même film que : « Le Patriarche Penka-Michel était devenu un relais de l’administration française. Il était un indic qui renseignait les colons à travers les chefs de subdivisions et le chef de la Région de Dschang. Il envoyait les noms de tous les esprits frondeurs et particulièrement des upécistes. Par la suite, il est même allé loin en accueillant dans sa concession les forces françaises qui étaient là pour éliminer toute opposition nationaliste. En donnant son nom à l’arrondissement, c’était une récompense du rôle que ce Notable a joué dans la région Bamileke en soutenant la France coloniale contre le mouvement nationaliste. »

ASSOCIATION KWEMTCHE

Au nom d’une pseudo association villageoise dénommée Kwemtche, Charles Soh déclare par exemple que le Patriarche était un traitre et un assassin qui servait les intérêts des colons au détriment de ses frères qu’il faisait assassiner sans coup férir. Ce n’est pas tout !

Il dit que le Patriarche était un militant de l’UPC de la première heure à Bansoa mais avait retourné sa veste parce que les upécistes l’avaient empêché entre autres de s’approprier d’une parcelle du domaine Lagarde d’une superficie de 100 hectares sur laquelle il voulait cultiver le café.

À en croire Charles Soh, suite au refus des upécistes de l’investir à la tête de leur parti dans la Menoua et de lui octroyer une parcelle du domaine Lagarde, le Patriarche s’est rapproché de Maurice Delauney (Colon, Administrateur de la France d’outre-mer Ndlr) pour régler ses comptes aux nationalistes upécistes qu’il faisait assassiner dans sa concession au Carrefour Bawang transformée en camp de concentration (sic).

MENSONGES – JALOUSIE – DIFFAMATION

Mais les Bansoa disent pourtant que le Patriarche Penka-Michel était un homme qui a contribué au développement de l'arrondissement de Penka-Michel. Il était un promoteur du développement local et a travaillé pour améliorer les conditions de vie des habitants de sa localité. À en croire plusieurs témoignages, le Patriarche était également impliqué dans la création d'infrastructures telles que des écoles, des centres de santé et des routes. Sa contribution a été reconnue par les autorités locales et nationales, et il est toujours considéré comme un héros local dans la région

Ceux qui vivent dans cette localité savent que le Patriarche était le premier commerçant Bansoa à l’époque avant les indépendances. Il avait déjà un restaurant et une station-service au carrefour Bawang appelé déjà carrefour Penka-Michel. Il fut le tout premier autochtone à planter le café et le quinquina. Riche et célèbre, il était grand ami du Chef Supérieur Bansoa du nom de Tchinda, de même de Sa Majesté Nkuété, Chef Balessing et père de l’actuel Vice-Premier Ministre, Secrétaire Général du Comité centraldu Rdpc, Jean Nkuété.

Chrétien pratiquant, c’est lui qui a offert à l’Église le terrain où est construite la Paroisse St Michel baptisée en son nom. Contrairement aux allégations mensongères du détraqué Charles le Sot, le Patriarche n’a jamais milité dans l’UPC. Certains historiens chevronnés ont pourtant prouvé, preuves à l’appui que le Patriarche n’a jamais été upéciste. Un procès-verbal historique du Conseil Municipal de la Commune Mixte Rurale de Dschang siégeant en Session ordinaire le 13 septembre 1957 mentionne que le Patriarche était déjà Conseiller municipal pour le compte du Groupement Bansoa.

PREMIER CONSEILLER MUNICIPAL

Avec l’avènement de l’Indépendance, Il fut le tout premier Conseiller municipal de l’UNC dela Région et prêcha pour la Réunification du Cameroun aux côtés de John Ngu Foncha et d’Amadou Ahidjo.

Nick Joseph Takouprécise dans son témoignage que : «Lorsque le Cameroun sombra dans la guerre civile dans les années 1958 à 1965, le Patriarche mit toute sa fortune pour encadrer et nourrir les populations, (y compris le Chef Supérieur Bansoa, Sa Majesté Tchinda) qui se refugiaient chez lui au carrefour Bawang. Avec le soutien de l’armée, il aida à pacifier les quatre villages de Penka-Michel.

Le Patriarche est très adulé par les populations qui restent très reconnaissantes à son égard jusqu’à nos jours ; avec tous les bons et loyaux services rendus à Nation, le Gouvernement de la République l’a récompensé en donnant son nom à la localité en créant le district de Penka-Michel en 1960, transformé en arrondissement en 1962. Ledit district est d’ailleurs né dans sa concession à Bawang et c’est lui qui l’a transféré dans le site actuel qui était la plantation de Marcel Lagarde ».

Le procès qui va bientôt commencer donne déjà des sueurs froides à Charles le Sot et ses acolytes. Selon nos informations ils sont en train de chercher les preuves, témoins et victimes après avoir sali la mémoire d’un Grand Homme Bansoa qu’est le Patriarche Penka-Michel. Les théoriciens du complot ont condamné un homme sans l’avoir jugé. Du jamais vu ! En réalité ils n’ont aucune preuve, aucun argument à même de soutenir leurs allégations mensongères. Ils seront donc poursuivis pour mensonges, diffamation, propos haineux et incitation à la violence.