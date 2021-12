CAN TotalEnergie 2021: qu’est venu faire Patrice Motsepe au Cameroun ? :: CAMEROON

Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) a été reçu en audience par le président Paul Biya. Dans le cadre des préparatifs de la Can TotalEnergies prévue du 9 janvier au 16 Février 2022 au Cameroun. Au sortir de cette audience, rien n’a filtré. La presse spécule.

Mais qu’est donc venu Patrice Motsepe faire au Cameroun ? Le journal Repères parle de « L’acharnement de la CAF ». De fait, Le 16 décembre 2021, à Yaoundé, le gouvernement camerounais, sous la pression de la Confédération africaine de football, a dévoilé le protocole sanitaire qui devra permettre la tenue, du 9 janvier au 6 février 2022, d’une Coupe d’Afrique des Nations sans Covid-19. Le dispositif en question prévoit des

mesures drastiques pour les spectateurs, obligés de se faire ‘’ entièrement vacciner ‘’ pour accéder aux stades. Une contrainte qui pourrait refroidir l’enthousiasme des fans du ballon, des joueurs des équipes nationales qualifiées et leur encadrement.

L’autre son de cloche vient du journal L’indépendant qui pense que « La Caf résiste à la Fifa ». Ultimes réglages entre la CAF et le COCAN. Reçu hier au Palais de l’Unité par le chef de l’Etat, Patrice Motsepe a définitivement scellé le sort de la CAN TotalEnergie 2021. Appréciant l’engagement et l’engouement du peuple Camerounais à offrir à l’Afrique une belle fête de football, le président de la Caf a coupé court aux rumeurs persistantes d’un report de cette compétition.

Le quotidien le Messager est plutôt apaisé « Vers un ciel sans nuages ? ». Reçu en audience hier par Paul Biya, le président de la CAF confesse avoir dissipé tous les doutes qui planaient sur l’organisation de la compétition en terre camerounaise.

Sur place, les jeunes s’organisent Pour une CAN sucrée. La Voix des jeunes parle « Franckistes appellent à l’unité ». C’est dans une lettre de 02 pages signée du Président fondateur du Mouvement Citoyen des Franckistes pour la Paix et l’Unité du Cameroun, Rahim Noumeu, ce 21 décembre, que les Franckistes d’ici et de la diaspora appellent les camerounais de tout bord à taire les querelles partisanes et sociopolitiques durant la CAN 2021, afin de contribuer au succès total de cet événement historique qu’abritera notre pays du 09 janvier au 06 février 2022.

Cependant que le journal Réalités Plus s’insurge « Qui attaque Paul Biya perd son temps ! Le président sera au stade d’Olembé le 9 janvier pour l’ouverture de la CAN. Quelle claque pour les Réseaux Sorciers ». Les ennemis du Cameroun ont craqué le 20 décembre 2021 lorsque le président de la CAF a déclaré qu’il sera au stade d’Olembé le 9 janvier prochain pour lancer la CAN avec toute sa famille.

A l’annonce de son arrivée à Yaoundé tous les Réseaux Sorciers ont été activés pour mentir les Camerounais que le Boss de la CAF vient annoncer que la CAN ne se jouera plus au Cameroun mais au Qatar...