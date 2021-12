CAMEROUN :: CINETPAY: 2,4 MILLIONS DE DOLLARDS D'INVESTISSEMENT POUR LE PAIEMENT EN LIGNE D'AFRIQUE FRANCOPHONE :: CAMEROON

4DX Ventures et Flutterwave co-investissent dans la solution de paiement en ligne d'Afrique Francophone CinetPay. Ce tour de table de 2,4 millions de dollars marque le premier investissement Fintech du prolifique fond VC et de la licorne dans la région. Cette dernière servira à booster les efforts de vente et de marketing de CinetPay sur neuf marchés d'Afrique de l’ouest et centrale.

Le constat est pertinent. La croissance rapide des moyens de paiement en ligne sur le continent au cours de la dernière décennie a conduit à l’éclatement du marché. Deux tiers des transactions Mobile Money mondiales sont effectuées en Afrique subsaharienne, avec 562 millions de comptes enregistrés d'ici à la fin de 2020, tandis que le nombre d'utilisateurs du e-commerce devrait doubler sur le continent, passant de 281 millions en 2020 à 520 millions en 2025.

Aussi, depuis son lancement en 2016 en Côte d'Ivoire, CinetPay a traité plus de 30 millions de transactions pour le compte de 350 marchands dans neuf pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin et la Guinée Conaky. CinetPay fournit une interface de paiement unique aux entreprises pour encaisser et transférer de l'argent par mobile money, Cartes Bancaire et portefeuilles électroniques, ce qui évite aux marchands de passer des mois à intégrer différents moyens de paiement et leur permet de se concentrer sur la gestion de leurs ventes et de leurs revenus. Utilisé par de nombreuses entreprises telles que les e-commerçants, les services publics, les compagnies d'assurance et les écoles, CinetPay simplifie le processus d'encaissement des paiements en ligne ou via TPE (PoS) de manière sécurisée.

A l’occasion, Idriss Marcial Monthe, CEO et cofondateur de CinetPay a rassuré « Pour un premier investissement institutionnel, nous n'aurions pas pu trouver deux meilleurs partenaires que 4DX Ventures et Flutterwave. En tant qu’anciens dirigeants d’entreprises digitales, nous avons nous mêmes, comme des milliers de commerçants, perdu un temps crucial, voire jusqu'à 6 mois, pour obtenir les solutions de paiement adaptées à nos clients.

Aujourd'hui, nous disposons des ressources nécessaires pour commercialiser et vendre notre solution dans toute la région, et nous sommes impatients de faire en sorte que toutes les entreprises qui y opèrent ne ratent plus jamais une vente. Nous avons sélectionné des partenaires hautement stratégiques en tant qu'investisseurs et nous sommes enthousiastes quant aux prochaines étapes que nous franchirons ensemble, vers la simplification et amélioration des paiements digitaux en Afrique francophone » Pour Walter Baddoo, cofondateur et associé général de 4DX Ventures « Nous suivons le marché de l'Afrique francophone depuis un certain temps déjà, et avons été impressionnés par l'objectif ambitieux de Cinetpay de numériser les paiements dans toute la région » Bien plus « L'entreprise a fait preuve d'une connaissance approfondie de son produit, avec une offre différenciée et une marque forte auprès des clients.

Nous sommes impatients de nous associer à l'équipe de Cinetpay aux côtés de notre partenaire de longue date, Flutterwave, pour aider à amorcer la prochaine phase des paiements digitaux dans la région francophone » Olugbenga Agboola, fondateur et CEO de Flutterwave quant à lui estime que « Nous construisons une infrastructure de paiement pour l'Afrique, et facilitons la croissance des entreprises en leur permettant d’avoir de la clientèle sur le continent et dans le monde » Mais aussi « Ayant collaboré avec l'équipe de Cinetpay depuis plusieurs années maintenant, notre vision commune de la simplification des paiements sur le continent vient renforcer nos engagements à travailler à la création de possibilités et d'expériences infinies pour tous nos clients.

Cinetpay est bien positionné pour le prochain chapitre de sa croissance et nous sommes ravis de travailler avec l'équipe pour aider à faire évoluer l'entreprise et d’ainsi maximiser la valeur pour ses clients » Disponible sur ordinateur et sur mobile, CinetPay est rapide à mettre en place grâce à sa conception modulaire, s'intègre facilement au site web du marchand comme à son application mobile, lui permettant d’accepter Mastercard, Visa et tous les principaux moyens de paiement locaux sur 9 marchés africains, tel que MPESA, MTN Mobile Money et Orange Money. Pour toute information complémentaire ou demande d'interview, veuillez contacter Theo Cooke | theo@wimbart.com ou Oyinloluwa Aboaba | oyinloluwa@wimbart.com .

Lien du site web : https ://www.cinetpay.com Franck BAFELI